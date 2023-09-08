基泰建設大直建案「基泰大直」因施工未做大底，造成附近鄰屋嚴重坍塌，但近年來基泰建設爭議不斷，包括基泰董事長陳世銘去年被控以投資境外不動產，保證獲利吸金上億元，陳世銘遭檢方依《銀行法》諭令150萬元交保並限制住居，全案仍在偵辦中。

陳世銘白手起家，1979年成立基泰建設，1996年上市，主力發展台北市精華地段住宅及商辦，過往平均每年推出一個建案，早年曾在信義計畫區推出豪宅「信義之星」，連天后張惠妹及克緹國際董事長陳武剛都曾入住。

但陳世銘近年來涉及不少案件，官司纏身，2002年間，陳世銘與基泰建設總經理馮先勉捲入基隆市信義區大水窟開發案，被控違反《證交法》、《刑法》背信及侵占罪，陳世銘及馮先勉均被起訴，案件纏訟多年，陳、馮幾乎獲判無罪。

另春源鋼鐵董事長蔡錫奇，指他2013年投資1.3億元向基泰建設購買「基泰台大」豪宅，由於基泰建設提出保證代租3年，期間可原價買回的優惠方案，後來房價下跌，卻沒人要負責履約，因而慘賠數千萬元，提告基泰建設董事長陳世銘、總經理馮先勉及2員工詐欺。北檢起訴馮及2員工，另陳獲不起訴。但馮及2員工獲判無罪確定。

此外，陳世銘、馮先勉及基泰公司員工多人，被控以投資境外不動產獲利豐厚，並保證回本，3年吸金至少上億元，涉嫌違反《銀行法》，台北地檢署去年10月指揮調查局北機站，兵分19路搜索約談，其中馮先勉150萬元交保，並限制出境、出海及住居。陳世銘150萬元交保，並限制住居。

調查局接獲檢舉，指陳世銘、馮先勉等人自2011年到2014年間，對外宣稱投資境外不動產獲利豐厚，並保證回本，至少有10名投資人加入投資，估計吸金約上億元，但事後投資人並未收到約定本息，甚至有人因此血本無歸。

調查局認為，陳世銘、馮先勉等人未經主管機關核准，違法從事金融業務，涉嫌違反《銀行法》，目前這部分吸金案情，北檢仍偵辦中。