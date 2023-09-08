【全程字幕】綠營大咖也收基泰建設「政治獻金」！ 王鴻薇曝內幕直言：再次示範綠能你不能 @ChinaTimes ​

台北市中山區大直昨（7日）晚發生民宅傾斜、陷落的重大公安事件，北市府指出，初步判定原因疑和基泰建設公司在附近的建案工程有關。綠營則針對國民黨立委王鴻薇，指出王曾收基泰建設30萬元的政治獻金。對此，王鴻薇今接受聯訪時回應，2次都是一名已經從商的媒體前輩，以基泰建設為名捐獻給她，基泰建設的董事長、總經理她都不認識。

綠營今指控，王鴻薇在2022、2023年議員選舉及立委補選時，曾收到兩筆基泰建設提供的政治獻金，共計30萬元，質疑王鴻薇維護基泰建設。王鴻薇上午先在臉書回應，對於國政監督絕無寬貸，政治獻金也公開申報，不論是建商停工、市府咎責、要求代位求償，要求都相當明確。

由於王鴻薇曾收到2次基泰建設的政治獻金，王鴻薇下午受訪時也被問及是否與建商有接觸過。王鴻薇回應，基泰建設的董事長跟總經理，她都不認識。她查了一下，是有一位媒體前輩去做生意，確實在她上一次議員選舉跟立委補選時，有政治捐獻，而這2筆政治獻金就是來自該位已從商的媒體前輩，2次都是以基泰建設為名來捐獻。

對於媒體問及王鴻薇是接手蔣萬安的立委選區，8個月來沒有人跟她講這件事，是不是沒有溝通好？王鴻薇也坦言，大直地區發生這事情，她詢問服務團隊，確實沒有接到議員或選民跟她陳情，這代表她努力空間還很多，這段期間還要更勤走基層、聽選民的聲音。她很遺憾昨天到現場，才知道選民這幾個月間有這樣的困擾，對民代來說，該繼續努力的就要繼續去努力。

王鴻薇也提到，現在要慎防基泰建設脫產，也要確保民眾能得到補償的權益，早上也已經建議市政府用代位求償的方式，她知道現在一些居民準備組成自救會，而她也承諾這些居民，如果成立自救會，她一定全力協助，最重要的是，一定要確保補償落實，而非基泰建設口頭說說而已。