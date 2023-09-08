行政院副院長鄭文燦。（本報資料照片）

超思公司購蛋爭議延燒，在野黨質疑巴西進口雞蛋恐受禽流感影響。行政院副院長鄭文燦今痛斥，「這個是假訊息作戰」，巴西在6月前沒有發生禽流感，只有零星的野鳥有禽流感，而超思最後一批蛋是5月20幾號從農場出來，台灣是在巴西沒有禽流感的情況進口，「禽流感的蛋怎麼可能出得了巴西？」

鄭文燦今天接受Yahoo TV《齊有此理》節目專訪。他指出，有個批評說，為什麼沒有農場證明，「當然有啊！」巴西政府就要求每個農場要有「90天沒有禽流感」的合格檢疫文件，巴西在6月前沒有發生禽流感，只有零星的野鳥有禽流感，而超思最後一批蛋是在5月20幾號從農場出來，5月31日裝櫃從港出發，到台灣是7月17日。

鄭文燦說，日本在6月18日、6月26日禁止巴西2個州的雞蛋，是2個州，不是全巴西，不過在8月就恢復了。

他強調，巴西5月有野鳥零星禽流感，畜禽場是6月才有禽流感，台灣是在巴西沒有禽流感的情況進口，「這個是假訊息作戰」，而且在野黨說「我懷疑、我猜測⋯」是為了避開法律問題，「禽流感的蛋怎麼可能出得了巴西？巴西也是畜牧大國，會帶頭踩紅線？」

鄭文燦表示，日本買巴西非常多蛋，5月買1900萬顆、6月2300萬顆，一直在成長，台灣很少進口雞蛋，巴西沒有進口過，能夠短時間內安排好，進口到8000多萬顆不容易，「因為你是短單，人家是長單，你是小單，人家是大單。」

對於遭質疑台灣搶了日本不要的「壞蛋」？鄭文燦指出，日本沒有棄單，我們蛋商要買到巴西蛋要跟日本競爭，不是人家不要的給我們，日本或台灣都不可能買有禽流感的蛋或是不合格的蛋。

鄭文燦說，事實上超思有一批三櫃蛋不合格，全數銷毀，要吸收成本900多萬元，也不會流到市面，簡單講，在市面都是安全的，架子上的都可以買。

至於巴西蛋到岸價格被質疑比日本貴？鄭文燦解釋，日本買的類型不同，會有差異，日本買液蛋、加工蛋，台灣買殼蛋，要冷藏運輸，因此這個說法不正確，他強調超思進口價低於其他廠商，甚至低於從東南亞進口的報價。