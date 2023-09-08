台中市警局東勢分局東勢派出值班警員吳鳳紋，昨（7日）上午接獲王男來所報案，表示連姓女友疑遭詐騙，希望警方協助阻止匯款。警員王志堯受理了解案情，王男表示友人網路認識自稱在戰地服務的台灣醫師，因厭倦在戰地服務，想回來臺灣，但需先付新臺幣30萬元給1名少將，才能回台與婦人相聚。

連女竟急籌錢並託王男協助匯款，王男一口咬定是詐騙，但連女根本聽不進去，並告訴王男，若今天不完成匯款，就沒辦法救回戰地情人。

王男因而報案請求員警協助，員警了解狀況後，先請連女到派出所了解詳細情況，告訴她相似的詐騙案例，且跟連女說，「你先跟戰地醫師傳訊息，說你現在在派出所報案要啟動專案將他救回台，你看他什麼反應」。

連女傳訊後，結果本來上一秒還在情話綿綿的戰地醫師，看到婦人說已報案在做筆錄，連忙封鎖連婦訊息，連婦這才相信這一切都是詐騙集團在搞鬼。警方表示，幸好王男機警來派出所求助，才能為友人保住30萬的辛苦錢。

東勢分局東勢所所長藍忠明表示，依據刑事局統計過去五年詐欺案件類型，感情詐欺名列第四，尤其近期因烏俄戰爭，戰地軍官、戰地軍醫在網路上找人協助匯款贖身或投資虛擬貨幣以求贖身等任何金援都是常見詐欺手法，感情詐欺案件近年有上升趨勢。

警方提醒民眾，網路交友一旦涉及金錢、投資相關話題都有可能為詐欺手法，請立即撥打165或是到派出所向警方求證，以免受騙。