首屆綠島海祭媽祖祈福活動將於9月22日至9月24日盛大舉辦。（蔡旻妤攝）

首屆綠島海祭媽祖祈福活動將於9月22日至9月24日盛大舉辦，綠島鄉長謝賢裕歡迎大家到綠島共襄盛舉。（蔡旻妤攝）

首屆綠島海祭媽祖祈福活動將於9月22日至9月24日盛大舉辦，縣府祕書長盧協昌(左二)表示活動將採海陸並行。（蔡旻妤攝）

首屆綠島海祭媽祖祈福活動將於9月22日至9月24日盛大舉辦，綠島鄉長謝賢裕說，活動採海陸並行，特別邀請開台媽祖-新港奉天宮，包括綠島天后宮、台東天后宮、台南六甲恆安宮、西螺社口福天宮、斗六石榴班長和宮、屏東新園龍喉宮、台東順天宮等全台各地眾神尊齊聚綠島，預計吸引數千信眾、遊客及綠島鄉親參與。

綠島鄉公所今天在台東縣府舉行說明會，台東縣政府祕書長盧協昌表示，在海上將會有巡洋繞島，陸地上則是環島徒步遶境以及平安晚宴等多項活動，歡迎有興趣的民眾前往綠島共襄盛舉。

謝賢裕指出，特別邀請奉天宮誦經團於9月23日媽祖迎曙光之際在綠島著名景點帆船鼻觀景平台上誦經祈福，參與名單也將透過綠島海底郵筒將祈福疏文寄往奉天宮向天上聖母稟告，並期望這次活動開辦後，能媲美大甲媽祖繞境，不斷傳承。

新港奉天宮董事長何達煌提到，早期綠島居民依海維生，也培養了船員與漁民信奉媽祖特性，尊稱祂為「護國庇民」的天上聖母。這次是跨越半個台灣、跨越312公里的祈福盛事，意義非凡，也誠摯地邀請各方信徒，共同赴綠島參香，以求眾神賜福。

綠島鄉公所指出，首屆綠島海祭媽祖祈福活動，不僅是一場宗教祭典，更是一場文化、觀光與地方發展的盛大活動。活動期間將舉辦一系列特色活動，包括迎媽祖巡洋海祭、綠島巡安繞境、曙光誦經祈福大典及平安晚宴等，將為參與者帶來深刻的宗教體驗和文化沉浸體驗，歡迎全國媽祖信眾及遊客到綠島感受海洋女神庇佑。