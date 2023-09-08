群聯8月合併營收為39.9億元、月成長18%、年減少9.8%；累計前8月營收達274.7億元，年衰退36%。

潘健成表示，8月SSD模組出貨量已逐漸開始出現回溫，其中PCIe SSD模組年成長更是將近60%，而整體NAND儲存位元數的年成長率(Bit Growth Rate)也將近50%，顯示系統客戶因為庫存水位回到正常水位或甚至低於正常水位後，也開始陸續回補庫存。

潘健成接著補充，部分NAND控制晶片開始出現客戶端庫存不足的狀況，因此，NAND控制晶片客戶也開始陸續下單；此外，由於某些NAND儲存應用市場需求緩步回溫，部分特定的NAND Flash型號可能會在第四季出現供給不足的現象，群聯也將透過與NAND原廠的密切合作夥伴關係，共同努力滿足終端儲存客戶的各種供貨需求。

潘健成最後強調，由於群聯持續擴大設計服務領域，目前客製化的客戶案子很多，因此，群聯會繼續擴大研發的投資與人員的招募，持續透過技術與研發量能的領先，協助全球的夥伴與客戶進行各種加值的NAND儲存方案客製化服務。