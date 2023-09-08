2023泛太平洋不動產估價、顧問與經營研討會日前登場，會議主題為「COVID-19與全球政治經濟對於不動產的影響」，共有泛太平洋12會員國不動產估價、投資、開發、金融與顧問等500名專家參與，房仲業龍頭信義房屋也不缺席，支持不動產領域產學研究交流，提升經營知識與專業，促進國內不動產產業進步。

2023泛太平洋不動產估價、顧問與經營研討會由中華民國土地估價學會舉辦，為台灣不動產估價、顧問界重磅的國際活動，會員國包括美國、加拿大、紐西蘭、澳洲、日本、韓國、新加坡、馬來西亞等15國，不包含中國大陸，集合國內不動產相關領域的產、官、學界上百位專家與會。

三天的研討會有紐西蘭、日本、菲律賓、印尼、澳洲、新加坡的國外講者專家齊聚一堂，講題多元，包括韓國綠色住宅應用、印尼雅加達綠色建築的發展與應用、非洲房地產市場基礎設施回顧與科技投資策略等議題；信義房屋不動產企研室執行經理楊國昌也於7日的晚宴中，代表信義房屋領取感謝狀。

早在42年前，信義企業集團創辦人周俊吉創立信義房屋時，即寫下創業初心，合宜對待各利害關係人，落實社會責任，也早於ESG浪潮之先，以專業引領不動產業進步，2000年，信義房屋支持政大商學院成立「信義不動產研究發展中心」，培養優秀的不動產經營管理人才，並進行前瞻研究，更作為政策規劃的參考。

信義房屋表示，「信義不動產研究發展中心」每年編寫台灣地區房地產年鑑，讓年鑑成為各界在研究台灣房地產的完整基礎資訊，持續編制「信義房價指數」，追蹤1991年至今的房價變化不曾間斷，是台灣時間長度最長的房價指數，紀錄台灣房地產發展歷程，也是學術研究以及估價實務常用的重要數據，未來將持續投入研究，促進產業健全發展並培育不動產財務及管理人才。