全日空（ANA）執行長芝田浩二接受專訪，指出核廢水爭議並未影響中國旅客赴日。

日本福島第一核電廠自8月24日排放核廢水後，中國隨即大動作禁止日本水產進口，陸客也紛紛傳出日本遊退團消息。日前日本最大航空公司全日空（ANA）執行長芝田浩二接受外媒訪問，表示公司雖然擔憂，但實際上看來，核廢水爭議並未影響中國旅客赴日。

根據《日本時報》（Japan Times）報導，芝田浩二日前接受彭博社專訪，他指出，1月份中國入境旅客約3萬人，而7月份為30萬人，顯示遊客數量正在穩定上升。

而若以核廢水排放造成的影響而論，根據航空分析公司Cirium數據，截至8月29日為止，預訂年底到明年3月的機位數量，比8月18日前下降了7%。但芝田浩二認為影響並不大，「相信（陸客）遊日人數還會持續增長。」

日本羽田機場在8月23日迎接疫情後首批陸客團。（路透）

全日空預估，今年冬季期間，每周將安排76班航班往返日本和中國，約為疫情前的43%，並將視旅客需求增加班次。

此外，受惠於疫後報復性旅遊潮，以及日本政府提供的汽油和燃料補貼，全日空的營收大幅成長。截至今年6月底的第一季毛利高於預期，創下9.5%的歷史紀錄，但預估下半年將略為下滑。