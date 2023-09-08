三星電子繼Galaxy Z Fold5發表後，以再進化的設計工藝與進階效能掀起摺疊旋風，宣佈再度與美國紐約時裝品牌Thom Browne合作，推出Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition限量版。

Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition限量版（含Galaxy Z Fold5 12GB＋512GB版乙台、 Galaxy Watch6 40mm藍牙版乙支及配件，建議售價NT$99888，將自9月12日上午10點起於三星商城及三星微風南山體驗館限量販售。

Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition限量版以Thom Browne的黑領結元素為概念發想，承襲品牌紅、白、藍三色條紋經典識別，偶綴以一抹奢華的金色飾邊畫龍點睛，創造細節滿載的視覺盛宴。

Galaxy Z Fold5以三色線條大膽構築機身主體開闔時金色轉軸；Galaxy Watch6則以黑色壓紋皮革結合金色錶殼與錶扣；盒裝隨附S Pen Fold Edition專屬Fold系列S Pen觸控筆及手機皮革保護殼、專屬Galaxy Watch6皮革錶帶、充電線及旅充頭等配件，處處可見Thom Browne設計蹤跡。

三星Galaxy Z Fold5採用全新Flex Hinge轉軸結構，使機身更為平整。搭載高通Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy處理器，裝載出色的強悍效能。7.6吋內頁螢幕，不僅具備沉浸式視覺感，亦能藉此同時靈活操作多個應用程式，搭配S Pen無論娛樂、工作都能得心應手。配對Galaxy Watch6無縫串聯行動裝置生態圈，能在手錶上快速查看手機通知、回覆訊息，或是在手機觀看健康偵測數據與追蹤睡眠情形，成就更加便捷的智慧生活。