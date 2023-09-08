受惠於海外市場擴張與產品線佈局有成下，Gogolook(走著瞧-創)8月營收為6200萬元，月增9%，年增82%，累計1至8月營收為4.91億，較去年同期成長95%，已超越去年全年營收。

今年上半年數位廣告、信任雲服務與商業服務營收比重分別為48%、31%和21%；就區域別來看，台灣市場將著重以多元產品提升ARPU與獲利，而海外市場方面，與政府和大型企業的合作陸續展開，例如本周開始在泰國與當地三大銀行之一的SCB銀行(Siam Commercial Bank)共同推廣Whoscall，活動反應熱絡，將有助於提升用戶數與知名度，帶動數位廣告和信任雲服務營收持續成長。

展望未來，Gogolook表示，三大營收來源皆可望持續成長，數位廣告在優化效益提升下，期待維持高成長，並與以訂閱制（SaaS）為主的信任雲服務同樣持續受惠海外市場擴張，以袋鼠金融Roo.Cash為主的商業服務營收，亦可望在平台陸續推出新功能與拓展多元商品下持續成長，預期海外市場擴張與多元產品策略將持續帶動今年營收成長，目標今年全年營收成長率將不低於去年表現。