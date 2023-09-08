桃園警分局中路派出所昨（7日）下午3時許接獲報案，被害人表示，透過網路交友軟體認識一位朋友，在對方鼓吹之下，加入虛擬貨幣（泰達幣）投資群組。被害人見群組內許多成員投資都獲得高利潤，不由心動也加入投資，前後匯款及面交共新臺幣46萬餘元。

據了解，面交取款的是一位自稱幣商的男子，拿了錢後把虛擬貨幣傳給群組工作人員，工作人員也發簡訊給被害人確認收到虛擬貨幣，並每天回報獲利金額，被害人覺得投資有賺錢很高興，想領取部分金額，工作人員卻說要出金必須繳納十多萬的「手續費｣，把被害人驚覺自己可能受騙，立即向警方報案。

此時工作人員傳簡訊鼓吹被害人再投資50餘萬元購買虛擬貨幣，員警與被害人配合，於面交地點布下天羅地網，待王姓男子（28歲）現身取款即將其控制。

王男辯稱自己是虛擬貨幣商，是被害人請他來交易貨幣的，甚至稱被害人應該是被騙了，員警傻眼「來取款的不就是你嗎？」隨後在其背包內起獲虛擬貨幣買賣契約等物品，全案依法移請偵辦。

警方呼籲民眾投資應循正當管道，切勿輕信網路不實資訊，以免落入詐騙陷