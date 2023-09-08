根據《美麗島電子報》今（8）日曝光的總統大選最新追蹤民調，在三腳督的情況下，民進黨賴清德38.8％、國民黨侯友宜21.0％、民眾黨柯文哲18.4％；至於四腳督戰局，賴清德38.3％、侯友宜19.9％、柯文哲15.6％、郭台銘9.4％。

根據《美麗島電子報》8日搶先曝光的第34波2024年大選追蹤民調中可以看到，在三腳督的情況下，賴清德獲得38.8％的支持度，相比上次更增加了2％，而侯友宜支持度則是21.0％，相較上次更是突破了20％大關，增加了1.4％，最後則是柯文哲為18.4％，和上次相比則增加了0.9％。

如果加入鴻海創辦人郭台銘，變成「四腳督」的狀況，賴清德則為38.3％，相比上次增加了3％，侯友宜則為19.9％，相比上次增加了1.1％，柯文哲則為15.6％，比上上增加了0.5％，最後郭台銘為9.4％，比上次更跌了1.9％。

上述民調調查對象為全國22個縣市年滿20歲之民眾，調查方法為電腦輔助電話訪問方式；抽樣方式為以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」，為避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」替換末2碼做為撥出的電話門號。

此次調查時間為2023年9月5日至7日，成功詢問受訪者共201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。本次調查母群體參數依內政部公布2023年7月民眾性別、戶籍、年齡資料，與2022年12月民眾教育程度等特徵，逐項進行重複連續性修正，使樣本特徵與母群體結構一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05）。