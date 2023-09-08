新北市8日頒發「112年度新北市公共工程優質獎」，由副市長陳純敬代表市長侯友宜主持，副市長朱惕之也到場恭喜獲獎者。今年有25件工程報名角逐，共選出11件優質獎得主、2名個人貢獻獎及今年首度頒發的2位一線工程人員獎項。陳純敬表示，希望藉由競賽提升工程品質，打造優質施工環境，同時確保施工安全。

陳純敬表示，市府頒發優質獎來到第21年，隨著工程技術進步，不管在技術、設計、工地管理及維修等方面，也都與時俱進，現在優質獎評選標準不僅要求傳統品質管理及進度管理，也因應氣候變遷等因素，加入節能減碳、防災、環境保育及創新科技等理念。

陳純敬說，如中和安邦社宅等大型社區，除了取得綠建築、耐震等認證外，也加入居住空間通用化認證。他說，透過萬用設計的理念，打造不分年齡、性別、生活習慣等的友善無障礙居住空間，將民眾各種需求納入考量，設計出適合絕大多數人適合的空間，例如在浴室設計平整空間，打造輪椅族友善環境。

針對文化資產與歷史建物，陳純敬以這次獲獎的「新店劉氏家廟重組工程」為例指出，市府重視歷史建物的保養修護，這次工程配合建築原本材料進行，配合彩繪雕塑等，讓歷史建物保留舊觀、歷史性的同時，也加強建物的耐震能力。

陳純敬指出，新北公共工程也以人為本，改善行人道路空間，例如「鶯歌館前路再造工程」，考量走路、騎車及開車的需求規畫，設計人車和諧的交通空間，同時也將附近美術館、陶藝博物館等納入整體規畫整治，讓民眾走在街道上感受到當地文化特色。

另外，陳純敬表示，碧潭堰改善工程是水利局長宋德仁得意之作，融合了環境保育概念，在河道設計生態廊道，並使用AI技術辨別和中生物，達到生態保育的目標。他進一步表示，希望透過今年首度頒發的「工程技術人員貢獻獎」，鼓勵其他一線工程人員。

今年優質獎項多元，建築工程類包括城鄉局「中和安邦段青年社會住宅新建統包工程」、交通局「板橋區五權公園停車場新建統包工程」及新工處「台北氣象站(板橋站區)及氣象儀器檢校中心合署辦公廳舍興建工程」等3案。

土木工程類則有高灘處「八里左岸漫步廣場新建工程」、新工處「汐止區舊長安橋拆除及人行橋興建工程」及「板橋區『府中雙城』環境改善工程之府中廣場北側」、養工處「館前路人本友善暨藝術廊道再造工程」及「金山區磺溪四十號橋改建工程」等5案。

水利工程類有水利局「碧潭堰改善暨周邊環境營造」及「新北市中和區壽德公園滯洪池工程」等2案；文化局則主要負責歷史資產修復類工程，今年也以「新店劉氏家廟重組工程」獲獎。

在個人獎項方面，由新工處副總工程司魏竹威及剛升任民政局長、時任捷運局副局長林耀長2人贏得「個人貢獻獎」殊榮。今年度首次頒發的「工程技術人員貢獻獎」，則由農業局推薦在「111年度新北市天然災害緊急搶修復建工程及農業工程」從事砌石工作表現優異的潘扶國及曾明春先生獲得。