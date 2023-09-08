基泰建設位於台北市大直街的建案昨（8日）發生工安事件，導致一旁的公寓傾斜、下陷。新北市三重前天也發生建築工地施ˋ公益外，進行灌漿作業時因施工不慎造成鄰損，水泥直接灌破鄰屋3樓加蓋的牆體流入屋內，並沿著樓梯一路流到1、2樓，宛若水泥土石流一般，游姓屋主驚恐向媒體表示，「3樓整層被水泥灌滿直接消失，1家4口險遭到活埋！」

這起意外發生在三重大同南路的某處新建案，據屋主游男表示，該建築工地前天中午正在施作3樓的灌漿工程，到了下午1時許，人在2樓的他突聞一聲巨響，接著水泥就灌破3樓牆壁灌進屋內，並沿著樓梯開始往下流，見狀後立即逃出屋外，而施工廠商卻不知已經造成鄰損，還持續作業，導致3樓整層被水泥灌滿。

新北市工務局昨日派員前往勘查，施工科科長陳俊翰，初步勘查結果，研判應是廠商施工不慎，在灌漿時「爆模」損壞鄰屋3樓加蓋的側牆，導致混凝土流入室內，目前工務局已經予以停工，須待雙方完成和解，並排除安全疑慮確認安全無虞後才能復工、取得使用執照等。