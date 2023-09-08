桃園市觀旅局發起「世客博文化教育二日遊」，邀台中偏鄉學童與新移民家庭走訪桃園景點、體驗在地旅宿。（蔡明亘攝）

桃園和台中為姐妹市，除了鼓勵自行車旅遊，推動綠色運輸外，也關注家長與孩童需求，盼共同打造婦幼友善宜居城市。（蔡明亘攝）

世界客家博覽會持續開展中，桃園市觀旅局發起「世客博文化教育二日遊」，邀台中偏鄉學童與新移民家庭走訪桃園景點、體驗在地旅宿。台中市長盧秀燕今也率團與桃園市長張善政一同參觀世客博。身為姐妹市的桃園和台中，除了鼓勵自行車旅遊，推動綠色運輸外，也關注家長與孩童需求，盼共同打造婦幼友善宜居城市。

張善政、盧秀燕今與台中偏鄉學生在縣市交流活動中，運用想像力用積木堆出代表桃園景點的「大溪橋」與台中地標「台中國家歌劇院」，現場也有積木組成的大溪老街和台中公園湖心亭，象徵串起桃園與台中共同打造宜居城市的理想。

張善政表示，台中也有許多客庄與傑出的客家朋友，世客博台灣館內的台中展區相當精彩，感謝他們盡力策展，無論是否具客家背景，大家都很想來桃園一睹為快，了解客家文化，且附近正是桃園發展快速的青埔地區，能滿足民眾觀光或購物需求，歡迎大眾在展期間來參觀世客博。

盧秀燕提到，他與桃園有很深感情，小學之前都在楊梅長大，今天有回家的感覺。台中也是客家大市，重視推動客家文化事務，約280萬人口中約有50萬是客家人，尤其東勢區更有80％客家人口。這次世客博辦得好極了，特別來參訪交流學習，盼持續與桃園共同推動客家事務。

自行車旅遊是深度旅遊的熱門方式之一，桃園也推廣綠色運輸，推出YouBike前60分鐘免費優惠，張善政說，歡迎大小朋友多運用桃園YouBike，享受借還時間更充裕的自行車體驗。另外桃園也有許多難易度不同的自行車道，觀旅局長周柏吟說，大家參觀世客博之餘，可以選擇喜歡的路線，騎乘自行車在桃園旅遊。

台中也搭配「iBike倍增計畫」推動，迅速擴展iBike站點，知名的東豐自行車綠廊和后豐鐵馬道，沿途有許多人氣景點，未來台中將推動更多自行車發展政策，打造綠色、永續宜居城市。

桃園今年實施公私立國中小免費營養午餐政策，同步推動凍卵營養金補助、生育補助、產後憂鬱心理諮商、婦幼友善計程車、好運專車2.0、企業托育等政策。張善政說，桃園人口增加數、增加率皆是六都首位，市府會持續關注家長和孩童需求。

台中也推動「公幼倍增計畫」，擴增幼兒園2歲專班、公托公幼親子館等，減輕家長育兒負擔。盧秀燕表示，感謝桃市府熱情邀請台中市民參訪桃園，歡迎桃園市民也到台中走走，體驗宜居城市的美好生活。