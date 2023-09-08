台北中山區大直街94巷工地，因地下室施工造成鄰房傾斜下陷，讓居民被迫趁夜疏散，台北市議員林延鳳批評，調閱查驗紀錄時北市一字不給，嚴重懷疑是「稽查不力還蓋牌」，根本無法確認全市目前工地是否會是下個未爆彈。

林延鳳表示，5月市長專案報告前夕發生「信義區崇德街天坑」事件，經她瞭解當地屬土壤液化低潛勢區，禁不起連續壁施作失當所致重大工安事件的摧殘，極力要求針對全市土壤液化潛勢區工地加強查核，但市府後續回應消極，導致7月屬於土壤高潛勢區的南京西路天坑，以及昨日位在中潛勢區的「基泰大直」周邊地段房屋塌陷問題。

林延鳳批評，今年5月底建管處曾允諾議會，將地下工程納入工地查驗範圍，並稱6月啟動，但她上個月向建管處調閱全市相關查驗紀錄時，市府卻以「涉及個資」為由拒絕提供，如今發生意外，被業界懷疑連續壁施作僅約24米深，疑似未及36米左右打入岩盤，就是本應可避免但卻未被阻止的人禍。

林延鳳指出，面對民眾鄰損陳情，建管處第一時間辯稱「居民陳情時還未開挖」，但台北市長蔣萬安今日於談話節目坦承該案7月便開挖，卻在議員調閱查驗紀錄時一字不給，嚴重懷疑是「稽查不力還蓋牌」，根本無法確認北市目前工地是否會是下一個未爆彈。

林延鳳表示，難道「台北從國際首都淪為天坑之城、歪樓之都嗎？」，在事件發生後，她已再次向建管處調閱相關檢查紀錄，如有行政怠惰甚至人謀不臧，就必須徹查相關責任，並及時改正。

林延鳳呼籲，建管處應全面公開紀錄切勿閃躲，如實向大家說明，蔣萬安也不要只顧作秀，卻放任建管處掩耳盜鈴，螺絲掉滿地，要透過落實查驗制度來避免災害再發生，別拿市民身家財產安全開玩笑。