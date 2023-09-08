為何朝鮮不加強陸軍或空軍，而是要壯大海事兵力呢。路透社分析，長久以來朝鮮的海軍規模就無法跟陸軍相比，同時，海軍戰力也沒法子跟快速成長的先進彈道導彈相提並論。

不過，為了要在核威懾中扮演要角，朝鮮領導人金正恩特別指名海軍來擔負這個重要任務。軍事專家表示，金正恩這樣做不但可確保得到海軍眾將領的支持，另外也可增添國家的自豪感。

美國智庫之一的卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）認為，金正恩過去似乎沒在重視海軍核武方面的發展，直到最近才又被聚焦，重獲核打擊能力的朝鮮人民軍海軍（KPANF），也樂見金正恩的改變。

根據韓國軍方2022年國防白皮書資料，KPANF有470艘海上軍艦，包括導彈艦、魚雷艇、小型巡邏艦和火力支援艇等。朝鮮有約70艘潛艇，包括蘇聯時代的羅密歐級以及袖珍型潛艇，還有40艘支援艦與250艘登陸艇。

該白皮書指出，KPANF分為兩個艦隊司令部，分別戊守朝鮮東西海岸線，約60%兵力部署在朝鮮首都平壤以南。隨時具有突發攻擊力的KPANF，深海戰力有限，因為朝鮮人民軍海軍以小型且快速的艦艇為主。

今年3月和4月期間，朝鮮測試了宣稱有核攻擊能力的無人水下軍武。官媒表示，這種被稱為Haeil或海嘯的新型無人機系統，主要是在敵方水域奇襲之用，藉由水下爆炸方式摧毀海軍打擊部隊與主要作戰港口，類似俄羅斯的波塞冬（Poseidon）核子動力魚雷。

總部位於華府，專門研究朝鮮的網站北緯38度（38 North）指稱，朝鮮前述的這種軍武不但速度慢且射程有限，無論在摧毀目標物的時間、精準度與殺傷力方面，都大大低於朝鮮現有的核彈道導彈和巡航導彈。

上個月，金正恩視察了一艘新的Amnok（鴨綠）級小型護衛艦，官媒宣稱這艘軍艦能夠發射裝載核武器的巡弋導彈。全球海軍調研專業網站海軍新聞（Naval News）認為，無論是跟西方或亞洲的設計相比，朝鮮這艘軍艦上的大多數武器和感測器都嚴重過時，但對朝鮮來說是向前跨出一大步。對潛在對手來說，擁有核巡弋飛彈就是可以改變遊戲規則的一方。

8日，朝鮮表示第一艘馬上可投入作戰的戰術核攻擊潛艇已下水，並配給東部艦隊使用。這艘潛艦似乎是一艘經過改裝的羅密歐級潛艇，有10個發射器，很可能配有彈道導彈和巡弋飛彈。

韓國官員認為，朝鮮新的核潛艦可能無法完全發揮作用，但並沒有多加詳細說明。美國軍事專家認為，若跟朝鮮更加強大的陸基型導彈相比，核潛艦與核無人機一樣，在戰爭中的使用可能性不大。目前，朝鮮潛艦存續能力可能不如陸基軍武，因為朝鮮很難在海上部署足夠的導彈，對敵人的威脅性也將大打折扣。