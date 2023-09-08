第14屆台日觀光高峰論壇8日在日本愛知縣名古屋市舉行，台日雙方代表一致決議，高雄將接棒愛知縣，擔任第15屆「台日觀光高峰論壇」主辦城市，高雄市長也特別拍攝日語版的高雄城市觀光影片並與大家問候，邀請日本友人及觀光業界前來高雄作客。

台日觀光高峰論壇是台日兩國觀光旅遊官方及產業界國際合作交流的重要盛事。高市府觀光局長高閔琳表示，台日之間的深厚情誼是台日觀光高峰論壇的堅實基礎，明年高雄主辦的台日觀光高峰論壇，將會帶給日本貴賓美好的高雄體驗，期盼透過雙方重量級的觀光業界代表分享寶貴經驗並充分交流，加速推動台日觀光產業蓬勃發展。

「2024台日觀光高峰論壇，高雄準備好了！」高閔琳指出，高雄是台灣唯一擁有海空雙港的港灣城市，也有輕軌、捷運、渡輪、郵輪等交通運具，更有獨特的山、海、河、港美景以及多元族群共融的特色，除了各式美食及多樣的人文風貌，還保有許多日治時期的建築與歷史遺跡，高雄豐富的觀光資源與熱情的人情味是此次獲得主辦2024年論壇的主要關鍵！

台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，她與駐日代表謝長廷都是前任高雄市長，看到現任市長陳其邁致詞及現場播放的高雄觀光行銷影片，共同見證高雄一路以來的成長與銳變，感動到想要落淚，相信高雄明年能成功舉辦台日觀光高峰論壇，也誠摯邀請日本貴賓走訪高雄。

觀光局說明，此次論壇主題聚焦於「台日觀光交流現況及未來宣傳策略與作法」、「永續旅遊」及「提高雙方互訪人數具體策略思考」等議題，期待透過台日雙方的努力，互惠共榮帶動相關產業發展、創造多贏局面。

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