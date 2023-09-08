中菲仁愛礁衝突持續，中國海警今天表示，菲國兩艘運補船和兩艘海警船未經中方允許，「擅自進入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域」。中國海警依法對菲船隻嚴正警告、全程跟監、有效規制。

據陸媒中新網，中方表示，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，堅決反對菲方向非法「坐灘」軍艦運送違規建材。中國海警將依法在中國管轄海域持續展開維權執法活動。

關注中國海上灰色地帶策略的美國史丹佛大學妙手計畫（Project Myoushu）負責人鮑爾（Ray Powell）在社群平台發文表示，菲律賓海岸防衛隊巡邏艇卡布拉號（BRP Cabra）和斯丹崗號（BRP Sindangan）負責護送補給船隻，兩艘中國海警船和10艘海上民兵船封鎖進入仁愛礁海域的入口。

鮑爾說，菲律賓過往的補給行動遇到不廣播自動訊息系統的中國海警船，目前還不清楚今天是否有類似情況，但前方部署大批民兵船隻，表明中國海警數量比以前少。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨天在印尼舉辦的東南亞國家協會（ASEAN）峰會致詞表示，「絕不能讓南海緊張局勢進一步升級」。

小馬可仕說：「本著此一精神，並根據『南海共同行為宣言』（DOC），我們持續敦促各方自我約束，避免採取單方面、獨斷的行動，以免加劇區域緊張局勢和在南海的誤解與誤判。」

他表示，馬尼拉持續反對在菲律賓海域「危險地運用海警和海上民兵船」。