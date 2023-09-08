【全程字幕】綠營大咖也收基泰建設「政治獻金」！ 王鴻薇曝內幕直言：再次示範綠能你不能 @ChinaTimes ​

台北市大直民宅因基泰建設施工疏忽而塌陷，綠營藉此指出國民黨立委王鴻薇收受基泰建設政治獻金，王下午再澄清，已要求台北市府替災民啟動代位求償。綠營回力鏢打到自己，民進黨的政治人物也有收受政治獻金，「是不是要再次示範綠能你不能，雙標呢？」更強調民進黨質疑因收錢所以不監督，王也酸，「這不曉得是不是民進黨拿錢辦事的做法，不是我王鴻薇的標準。」

王鴻薇下午表示，被綠營指出曾收過兩次基泰建設政治獻金後，她也回頭去釐清，後來發現是一位媒體前輩去做生意，該前輩確實在議員選舉以及立委補選有以基泰建設為名做政治捐獻。

至於民進黨前青年部主任吳濬彥質疑王鴻薇昨晚到現場，還在笑嘻嘻直播，「是在笑居民慘，還是笑基泰捐30萬突然搞出一個大飛機出來」，王鴻薇則反嗆，綠營側翼很辛苦，昨天在現場待到凌晨一點，大家若有看完全部直播，她是在跟大家報告現場狀況以及安置狀況，我這些側翼用截圖，看圖說文章，這是塔綠班一貫的手法。

綠營也嗆王鴻薇顧著監督全台灣，但台北市中山區居民向市府陳情8個月無人處理，發生事情才到現場，質疑王選民服務不周，王說，如果昨天她沒到現場，也會罵她在包庇基泰建設，綠營攻擊衝著王鴻薇來，自己到現場只是做該做的事情。不過王也坦承，自己的服務團隊，這段期間確實並沒有接獲選民陳情，這也代表努力空間還很多，聽更多選民的聲音。

依監院網站顯示，去年基泰所捐政治獻金，北市共有13位議員或立委收到，其中綠營為議員王閔生、簡舒培各拿到10萬元。