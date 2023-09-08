「暴風」（Tempest）第6代隱形戰機

英國、義大利和日本正在聯手開發第6代戰機，打算在2035年以前，達成研製出「暴風」（Tempest）隱形戰機和其他先進技術的目標。據說沙烏地阿拉伯想要加入，成為「全球空戰計畫」（Global Combat Air Program，GCAP）夥伴，但日本的態度卻審慎保留。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，儘管沙國的資金能減輕合作國的財務負擔，但東京還有其他考慮，以致不願同意利雅德加入。猶如英國《金融時報》（The Financial Times）率先報導的那樣，沙國希望以 「可能的重大財務貢獻」，來換取獲准加入「全球空戰計畫」。

而最可能歡迎沙國加入的，就是義大利和英國。畢竟英國是沙烏地的主要軍武供應國，1名英國國防部高官就說，倫敦視沙國為6代戰機計畫的關鍵合作夥伴，正在致力確保盡快取得重大進展。

而《電訊報》（The Telegraph）最近在社論中，也倡議沙國加入，強調這類專案所需的投資規模，除非分攤成本，否則幾乎不可能證明它的正當性。「沒有沙烏地的搖錢樹，像『暴風』這種專案可能無以為繼。」

第6代戰機

另一方面，日本則擔心，隨著第4個成員加入，會拖慢需要獲得共識的決策過程，以致無法在充滿雄心的2035年期限前完成。東京已經採購了美製F-35戰機，但在研製6代戰機上卻慢了一步，而這可能使它在日益壯大的中方空軍前屈居劣勢。此外，日本還擔心，沙國可能想把這尖端戰機出口給如中俄等對手，或是動用否決權，阻止東京把戰機出口給它的盟友。