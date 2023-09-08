苗栗縣第2屆台灣國際茶碗節8日登場。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

因受疫情影響，睽違四年，由台灣陶文化協會主辦的「第二屆台灣國際茶碗節」，8日在苗北藝文中心熱鬧登場。今年特別以「善之流轉」為主題，期待呈現出來的內涵以及再次的相逢，是一種善循環的能量。從友善土地的心念出發，茶農種出好茶，陶人做出好碗，透過溫置注奉，一碗茶香體驗一切的甘潤美好，奉出一碗茶，打破疫情期間的隔閡，傳遞人與人之間的善意，讓世界善的力量流轉不息。

本次分別有來自法國、德國、瑞士、荷蘭、丹麥、比利時、奧地利、西班牙、義大利、斯洛維尼亞、烏克蘭、紐西蘭、新加坡、泰國、日本、香港、美國、阿根廷及台灣等國，共92位陶藝家展出超過400件茶碗作品。今年參展最多的是法國，共有7位，最遠的是阿根廷和丹麥，最特別的是來自於戰火中的烏克蘭，讓人相當感動。而連續兩屆都參展的國內外陶藝家高達47人，台灣的參展陶藝家亦有47位，有年輕新秀也有資深前輩，共同以茶碗表現出內在的情感。

除了靜態展覽，活動期間還搭配有台灣茶碗茶席體驗、講座、陶藝家分享、陶藝示範、陶人茶席等50場活動。另外活動期間的兩個週末，在竹南運動公園還有「職人市集」，精選職人工藝品牌，包含「個性手作」個人原創手作，親手製作設計、「風格視覺」作品、「手感飲食」自家烹調輕食、飲品、友善農作茶葉等，透過各種媒材創作，展現職人手藝。特別是9月8日早上9點半在竹南運動公園的「雙人茶席快閃展演」以及下午兩點在苗北藝文中心演藝廳的開幕典禮，歡迎有興趣的民眾踴躍參與。

除了展出當代陶藝家的茶碗作品，本次也特別規劃的「臺灣碗・老頭擺」主題展。特別向收藏家商借展出珍藏的經典臺灣碗，以歷史、技藝角度展示臺灣碗的過去，讓更多人認識我們都使用過的「臺灣碗」，展望未來臺灣更多發展的可能性。