影帝梁朝偉在獲威尼斯電影節頒發「終身成就金獅獎」後8日抵達香港，他身穿牛仔褲與太太劉嘉玲一同現身機場，大方又開心的拿著金獅獎跟媒體們分享心情。他表示：「最感動是上台時看到大家站起來鼓掌，會覺得這41年來，總算可以給自己一個交代。」

關於獲獎感言裡特別感謝太太劉嘉玲，梁朝偉表示：「我太太這麼多年都默默支持我，但好像從來沒感謝過他，所以藉這個終身成就獎的機會謝謝她。」另外，針對導演李安的致詞，梁朝偉再次謙虛回應：「原來在你們眼裡，我是這樣的。」

由於梁朝偉在威尼斯影展記者會上開玩笑說「我一直想要一座金獅獎，現在我有一座了，並且是我一個人的，不用跟別人分享！」他直言當年和李安拿著金獅獎在多倫多吃飯，將獎座放在旁邊說是大家的，「我看著那個奬，哇！流口水，心想如果有機會就好啦，但這些機會不是你想就有，是好運囉！」

梁朝偉也透露，連日慶祝有點累。為什麼媽媽沒有與會？梁朝偉也窩心回應：「媽媽年紀大了！回港後會跟媽媽吃飯慶祝」。至於再度獲獎要不要加片酬，還是要問經紀人劉嘉玲？他表示重點還是放在「喜不喜歡該作品」身上」，「現階段覺得開心最重要，和一班人拍得開心，比給我好多錢更重要。」而太太常放手讓他做喜歡的事，他笑說：「是啊，因為到最後都要我決定，始終是我去拍，不是她去拍。」

有趣的是，梁朝偉出演韓國女團NewJeans這件事至此大眾還是不敢相信，被問到是不是NewJeans的粉絲？梁朝偉搔搔頭表示：「她們好像才是我的粉絲。」