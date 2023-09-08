斥資至少7.65億元的宜蘭清水地熱電廠，佔地逾8公頃，是全台最大地熱發電廠，完成4.2MW的發電裝置容量，行政院工程會主委吳澤成8日率隊訪視。負責經營清水廠的宜元公司課長吳承穎說，電廠自營運初期至今年7月底，共發電3825萬度，當前宜蘭和新北是地熱發展的重鎮，花東等偏鄉地區也有潛力，有望彌補南電北送問題。

宜蘭縣政府指出，宜蘭2002年重新探勘並評估修復地熱井，2016年依《促進民間參與公共建設法》，採BOT＋ROT方式進行招商，於2017年由台灣汽電共生股份有限公司與將捷集團合資成立的宜元公司獲最優申請人，於2017年、吳澤成代理宜蘭縣長期間完成契約簽訂，並於2021年正式取得電業執照營運商轉、啟用。

宜元公司課長吳承穎簡報指出，清水地熱電廠自營運至今年7月底，已成功發電3825萬度，可供宜蘭縣三星鄉、大同鄉4分之3的民生用電，由於地熱發電是採「熱平衡」概念，溫差越大發電越多，因此冬季發電狀況較好、夏季較差，而電廠目前經歷兩次大修，但機組可用率仍有95.45％，電力輸出穩定。

吳承穎說，以前台電是採閃發式機組，必須把地下熱水衝擊渦輪（發電機），但對機組傷害不小，目前改雙循環式，透過熱交換跟工作流體，再去衝擊渦輪（發電機）。

吳承穎解釋，該電廠南基地為電廠區，北基地則是公園區，該區的地熱教育館由委託執行單位結元能源開發公司與宜蘭在地的三星國際育樂公司合作營運，目前預定10月20日試營運，未來將提出環境教育場域認證申請。

談及維運方針，他說，短期將依照電廠營運計畫每日巡檢表、每月自主檢查，隨時維持機組各部件正常運轉。中期安排年度停機檢修，並針對年度發電狀況進行分析，安排各項效能改善工程，檢討整體熱源衰竭度、結垢對效率影響度，安排各生產井清洗工程，以及後續熱源補充方案。

吳澤成回憶，過去清水地熱廠在他手上發包，期盼未來綠色能源能多元發展。宜元公司總經理林伯修補充，雖然地熱發電量小，卻能24小時穩定供電，總電量很可觀，若以同樣的裝置容量，地熱發電的發電量將是光電的5倍左右，盼台灣勇往直言，仿效印尼、土耳其，在短短20年內將本土資源極大化。

宜蘭縣長林姿妙表示，清水地熱電廠是宜蘭縣重要能源供應基地，也是推動永續發展的重要里程碑，期待透過這次的參訪，讓大家對於地熱發電廠的建設與運作有更深入地瞭解；並期許未來能持續與中央單位合作，落實更多的能源開發計畫，讓宜蘭在能源轉型方面走在前列，讓綠能產業在地深耕、共存共榮，逐步邁向非核家園目標。