台北市中山區大直街巷弄多棟民宅昨天晚間傾斜、下陷，更有建物1樓變成地下室。台灣省土木技師公會台東辦事處副處長蔡秉軒指出，關鍵在於台北盆地地質多半屬於砂、泥層等軟弱土層，基地開挖前、施工過程都有應注意事項。他也貼心建議民眾，若發現自家附近有大型建商，施工前可請建商做鄰房鑑定，或委託土木技師、結構技師做施工前的鄰房鑑定，避免爭議。
北市驚傳數棟民宅傾斜下陷，蔡秉軒說明，台北盆地大部分為砂、泥層，屬於軟弱土層，通常建案基地開挖時，會使用地下擋土支撐周圍的側方向土壓力、並且設定應變計，觀測土壓力與支撐的力量與變形情形。
地下連續壁施工完成後，就會開始慢慢拆除周圍擋土支撐，拆除擋土支撐的同時，必須隨時觀測應變計的數據，他強調，地下擋土支撐如果拆得太快、太多，地下連續壁強度尚未達到設計值時，側方向的土壓力大於連續壁強度及所剩局部擋土支撐的力量時，大量的土壓力會使基地崩塌，造成臨側路基並產生土壤解壓，造成鄰房地層下陷。
蔡秉軒提醒，未來若想避免類似案例再發生，建議民眾，自家附近如有大型建商，施工前應請建商先做鄰房鑑定、或是委託土木技師或結構技師做施工前的鄰房鑑定。
由於工程開始施工後，自家房屋不管是柱、梁、牆、板產生新裂縫，有很大的可能是基地旁施工開挖及擋土設施所引起的鄰損，屆時可再委託原鑑定的土木或結構技師做裂縫的判讀，確定鄰損的權責，避免工程爭議。
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