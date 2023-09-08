台北大直民宅下陷、傾斜，台灣省土木技師公會台東辦事處副處長蔡秉軒建議民眾若發現鄰近住宅有大型建案，應於施工前做鄰房鑑定，才能自保。（蔡旻妤攝）

台北市中山區大直街巷弄多棟民宅昨天晚間傾斜、下陷，更有建物1樓變成地下室。台灣省土木技師公會台東辦事處副處長蔡秉軒指出，關鍵在於台北盆地地質多半屬於砂、泥層等軟弱土層，基地開挖前、施工過程都有應注意事項。他也貼心建議民眾，若發現自家附近有大型建商，施工前可請建商做鄰房鑑定，或委託土木技師、結構技師做施工前的鄰房鑑定，避免爭議。

北市驚傳數棟民宅傾斜下陷，蔡秉軒說明，台北盆地大部分為砂、泥層，屬於軟弱土層，通常建案基地開挖時，會使用地下擋土支撐周圍的側方向土壓力、並且設定應變計，觀測土壓力與支撐的力量與變形情形。

地下連續壁施工完成後，就會開始慢慢拆除周圍擋土支撐，拆除擋土支撐的同時，必須隨時觀測應變計的數據，他強調，地下擋土支撐如果拆得太快、太多，地下連續壁強度尚未達到設計值時，側方向的土壓力大於連續壁強度及所剩局部擋土支撐的力量時，大量的土壓力會使基地崩塌，造成臨側路基並產生土壤解壓，造成鄰房地層下陷。

蔡秉軒提醒，未來若想避免類似案例再發生，建議民眾，自家附近如有大型建商，施工前應請建商先做鄰房鑑定、或是委託土木技師或結構技師做施工前的鄰房鑑定。

由於工程開始施工後，自家房屋不管是柱、梁、牆、板產生新裂縫，有很大的可能是基地旁施工開挖及擋土設施所引起的鄰損，屆時可再委託原鑑定的土木或結構技師做裂縫的判讀，確定鄰損的權責，避免工程爭議。