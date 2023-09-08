彭博報導，與光刻機相關的公司成為半導體設備股今天的領頭羊。光刻機是發展半導體產業的關鍵，也是中國晶片供應鏈的弱點所在。由於中芯國際和華虹半導體等中國主要晶片製造商高度仰賴外國製造的設備，北京當局一直在推動本國企業開發自主技術。

瀋陽藍英工業自動化裝備股份有限公司周五飆漲20%，股價漲跌鎖死，並創下兩年來新高。

上海電氣漲6.05%，盤中一度攻上漲停（漲10%）。該公司的控股股東持有中國自有光刻設備製造商上海微電子裝備的多數股權。

光學元件廠南京茂萊光學一度大漲9%，但隨後漲幅回吐。

華為新機Mate 60 Pro在拆解後發現了「據稱」是7奈米製程的處理器，美國商務部宣布已經展開調查，將收集更多相關訊息，但操盤手將之解讀為利多消息，認為北京將因此提供陸廠更多支持。

根據外媒拆解報告，華為Mate 60 Pro的處理器由中芯國際打造，與華為一樣，中芯也被美國列入貿易黑名單，在取得美國技術方面受到管制。除了處理器之外，華為新機採用的中國零組件比例異常高，顯示該國在自主技術研發方面取得顯著的進展。

稍早前媒體報導，華為功能更強的Mate60 Pro+在周五開放預購、最晚在10月9日上市。華為同樣未公開Mate 60 pro+使用的處理器，外媒表示，此款新機可能採用比Mate 60 pro更高階的晶片。

受此激勵，華為供應商華映科技、東莞捷榮周五雙雙漲跌，延續近日來的漲勢。