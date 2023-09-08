台驊為物流產業控股集團，整合海空鐵國際運輸，並輔以倉儲運輸及供應鏈金融等整合型物流服務，爭取全球供應鏈重組契機及中國龐大的內需消費市場商機。

台驊8月整體營運皆較上月增長，除空運受到市場運價下滑的情況，營運小幅衰退外，海運營收較前月增長20.58%，鐵路運輸亦較前月增長17.19%，尤其內貿物流受惠鋰電池相關倉儲及物流配送需求強勁，8月營收達2.87億，較7月大幅增長23.74%，累計營收達18.79億元，較去年同期增長14.23%，營運表現最為明顯，累計集團前8月合併營收達93.45億元。

大陸在全球電動車供應鏈的產業聚落已成形，並不斷拓展全球電動車市佔率，更擁有全球鋰電池加工製造超過8成的產能，產業上下游供應鏈龐大，根據研調機構標普全球普氏預測未來10年中國電動車鋰需求將年均增長20.4%；台驊集團近年積極發展內貿物流事業，同時看好鋰電池未來十至二十年之藍海市場，積極佈局相關倉儲運輸及供應鏈管理服務，集團旗下子公司聯宇達方主要承做國際大廠電動車鋰電池內陸物流業務，包含多式聯運運輸、倉儲作業及派送加工廠道路運輸等完整營運模式，積極擴展鋰電池倉儲及內貿物流業務，加上現有全球排名前五百大快消品及高質量工業材料品牌商等大客戶倉儲物流業務，在內外銷雙引擎帶動下，有助於集團內貿物流事業呈現跳躍式成長。

在中國主導的RCEP生效後，打造出世界最大的自由貿易區，近一年中國對東協(ASEAN)成員國的出口額每月平均近6,000億美元，在全球供應鏈重組下，促使東南亞取代歐美成為最主要的出口市場。面對此變化，台驊集團將透過跨國、跨洲策略聯盟、合資與併購等模式，擴大全球服務網點，搶佔東南亞倉儲物流配送商機，同時運用健全的財務資源及豐沛的資金池，加大與相關產業上下游具有潛能及穩健公司的股權投資，為集團創造更大規模的經營效益，並提升營運毛利率，拉大同行競爭間距。

進入第3季產業旺季，台驊表示，在蘋果新機上市、歐美返校潮及購物節慶等季節性需求下，推升庫存去化速度，估計未來一至兩季整體零售庫存將回歸正常水平；在三大航運聯盟持續以量制價的戰略提升運價，SCFI指數連6週維持在千點水平，預期大陸十一長假前將會有一波出貨潮，遠東至美西及美東運價可望維持在2,000美元及3,000美元，同時蘋果新機上市可望帶動相關零組件廠拉貨動能，加上AI設備商轉需求不減，預期海空運業務有機會逐月增長，在拉貨動能提升及船商控艙保價下，營運可望優於第2季表現。

在財務投資部分，台驊第3季將認列5.37億股利收入，貢獻EPS約3.92元，加上美國預期仍會將維持高利率一段時間，集團透過多元且穩健的財務操作組合，充份提高資金使用效益取得可觀的利息收入，在雙重獲利挹注下，面對下半年營運保持謹慎樂觀。