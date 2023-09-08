針對新一代摺疊銷售表現來說，台灣三星自8月4日12：00起開放Galaxy Z Fold5/Z Flip5旗艦摺疊系列預購登記，不僅自有通路成功達成預購目標，其他電信通路也紛傳捷報。三星智慧館及三星商城預購成績較前代Z系列成長逾2成。後續行銷策略上，三星將持續挹注資源並著重於長期銷售的累積，目標於今年底達成銷售量較前代至少成長2成，亦藉此引領摺疊機成為主流，於高階市場滲透率往20%~30%邁進。

在機型佔比上，三星表示，此次Galaxy Z Flip5多功能封面螢幕尺寸提升，實用性大幅升級，吸引眾多民眾入手，預購佔比超過75%。Z Flip5：Z Fold5約為3：1。規格容量上，有著輕巧時尚外型的Galaxy Z Flip5以256GB規格最搶手，佔約75%；而主打極致生產力的Galaxy Z Fold5以大容量(1TB+512GB)版本佔近6成。顏色選擇：預購期間Galaxy Z Flip5以清新的新色「薄荷綠」最為搶手，預購量佔逾3成；Galaxy Z Fold5則為「冰霧藍」最受青睞，預購量佔近4成。

三星表示，關於此Thom Browne Edition限量版，鎖定渴望藉由時尚穿搭與設計的選擇，結合行動裝置的搭配，彰顯前衛大膽卻深富經典內涵的消費族群。至於銷售目標，相較於實際銷量，我們更注重能藉由此特別版本，帶給消費者獨特且嶄新的體驗。

三星Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition限量版包含Galaxy Z Fold5 12GB + 512GB、Galaxy Watch6 40mm藍牙版，以及S Pen、保護殼、錶帶、插頭、傳輸線與手錶充電器等配件，建議售價9萬9888元，將自9月12日於三星商城及三星微風南山體驗館限量販售。