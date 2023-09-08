完成「觀海亭」構造只有幾周時間，但討論長達1年。（周麗蘭攝）

山與海的相遇，還有甚麼比在溼地打造一座發呆亭更浪漫？林業及自然保育署南投分署與雲林科技大學建築與室內設計系1年來合作以來自南投縣信義鄉國產柳杉及闊葉樹的疏伐木，在雲林口湖鄉成龍溼地設計打造全木工的「觀海亭」，8日啟用，歡迎各地民眾來吹海風、看無敵海景、賞鳥。

成龍溼地原本是農耕地，因地勢低加上超抽地下水，地層嚴重下陷，颱風引發海水倒灌，後來變成一塊廢耕的濕地，變成植物與水鳥樂園的溼地。

林業署南投分署、觀樹教育基金會舉辦「國際環境藝術節」十分知名，今年把環境藝術節以觀賞為主的裝置藝術導向有功能的建築空間，雲科大建築與室內設計系接下重任，教授蘇明修老師擔任統籌。

此一計畫邀請國內木構建築先驅洪育成擔任設計指導，帶領學生以溼地為基地提案，作品包括遊客服務中心、社區圖書館等，最後選擇優秀作品的局部設計為觀海涼亭，時間長達1年。

涼亭的材料由來自林業署南投分署提供南投縣信義鄉柳杉、闊葉樹的疏伐木，委由福樟實業公司製材，組裝搭建過程由學生、社區居民共同完成，結合山區的國產材與海岸溼地風景，幾周之內就完成絕妙的「觀海亭」。

南投分署長李政賢表示，成龍溼地是臺灣西南沿海重要的溼地生態地景，社區居民在推動溼地生態保育扮演非常重要的角色，觀海亭完工啟用將提供社區居民、遊客休憩交流的空間。

雲科大表示，「觀海亭」8日揭幕不僅是低碳社區願景的起點，也期待公部門進行溼地整體公共設施的規畫時，應優先考慮低碳節能的木構建築，以回應濕地環境的敏感性、沿海高溫、多濕、強風的嚴酷考驗。