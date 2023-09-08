超思公司購蛋爭議延燒，國民黨團今（8）日召開記者會，要求農業部長陳吉仲不要神隱，應出來面對，行政院長陳建仁及陳吉仲必須給國人一個清楚的交代；《中時新聞網》也努力綜合蔡政府至相關人馬的說明，整理出「超思蛋」疑雲QA，讓讀者了解，到底答案清楚了嗎？

國民黨立委李德維表示，農業部應該向國人說明清楚這批巴西進口雞蛋到底從何而來？國民黨立委費鴻泰也指出，農業部、畜產會、超思公司應該一次公布本次專案進口雞蛋所有的公文、文件及流程，「一個五十萬元資本額的公司，如何跟銀行處理將近六億的押匯、融資，請農業部與超思一併說清楚講明白」。

國民黨立委洪孟楷則指出，要先確認從巴西進口雞蛋是哪一個牧場生產的？才能確認未受禽流感影響。但食藥署回覆稱「專案進口雞蛋，本署本於權責邊境查驗產品之食品安全衛生，畜牧場之行政區非屬申報事項」，意謂著巴西進口雞蛋所屬牧場及行政地區不用申報，該如何保證在合約中規定輸出前28天未發生禽流感？

農業部專案進口雞蛋尚未回答的六大疑點。（圖為《中國時報》李柏澔製）

《中國時報》8日列出農業部專案進口雞蛋尚未回答的六大疑點，《中時新聞網》也努力找出包括政院副院長鄭文燦8日接受專訪及多位蔡政府官員連日回應，整理出QA如下，可發現仍有幾大問題無法釐清，或是答案不明確。

Q1：超思資本額僅50萬元，卻有能力墊付上億款項？

A：行政院副院長鄭文燦表示，「資本額不是重點」，而是財務能力、調度能力、找蛋源的能力、安排進口流程的能力等，並指超思有此能力。鄭文燦的回覆似乎尚未切中疑點，到底答案清楚了嗎？

Q2：過去從未進口的巴西蛋，卻在短時間符合防檢疫條件輸入？

A：農業部動植物防疫檢疫署4日曾指，農業部公告之雞蛋專案進口開放國家，須符合來源牧場28天未有禽流感疫情發生，且未施打禽流感疫苗之條件，而巴西蛋5月31日裝櫃從港出發，到台灣是7月17日，符合條件。鄭文燦再指，巴西在6月前沒有發生禽流感，超思最後一批蛋是5月20幾號從農場出來，5月31日裝櫃從港出發，到台灣是7月17日，台灣是巴西禽流感疫情前進口的蛋。

Q3：差價吸收經費來源改由農業金庫借款，恐觸犯《銀行法》？

A：無明確回覆。農業金庫4日強調依據《銀行法》規定須保密，故不方便說明。

農業部因應蛋荒，自今年3月起專案進口雞蛋，由中央畜產會向農業金庫貸款支應，國民黨立委徐巧芯就質疑，畜產會是財團法人，向農業金庫貸款要有擔保品，另外超思資本額才50萬，「有沒有可能貨還沒到，畜產會就給了錢？若是這樣，不只有銀行法問題，更有圖利廠商問題。」

Q4：中央畜產會可向農業金庫借貸，但遭疑未提供十足擔保？

A：農業金融署表示，依《銀行法》第32條及第33條規定，銀行不得對其本行負責人有利害關係者，為無擔保授信；對有利害關係者為擔保授信，應有十足擔保，其條件不得優於其他同類授信對象。

農業金融署指出，依《農業金融法》第4條規定，全國農業金庫以辦理農林漁牧融資為任務。本案係經農業部認定係為維穩國內雞蛋產銷之貸款，屬該金庫法定任務範圍。全國農業金庫辦理本項貸款悉依徵授信原則及內部規章辦理，提報董事會審議通過，並由農業信用保證基金提供保證，相關核貸過程並無不法。

Q5：中央畜產會稱所簽合約為代收轉付，但超思卻先墊付款項，末依約辦理？

A：農業部次長陳駿季7日表示，代收轉付是國際間常有的貿易形式，不過這次所有貨款都是超思自己先墊付，包含關稅、營業稅等，日前公告的合約內容絕對真實。中央畜產會則回應，雖然與超思的合約是以「代收轉付」方式簽約，但實際上超思並未以代收轉付方式付款，全數8814萬顆雞蛋都是超思先墊付款項。然而中央畜產會的說法卻也指出超思並未依約代收轉付，而是先行墊付費用，未依約執行的做法，再次引來外界質疑。

Q6：超思執行專案進口自2023年3月1日開始，但3月2日仍是歇業狀態？

A：目前無明確回覆。