郭雪芙模仿愛貓的表情。（羅永銘攝）

郭雪芙、林哲熹、夏和熙今（8）日出席由快電商CHECK2CHECK創辦人，「破億電商CEO」森田、VIC陳雋希本屆主題為「浪愛終結孤單YES I DO」，鼓勵大家領養成犬成貓與宣導全台絕育行動來減少街頭浪浪數量，主人們都能盡到終養不棄養的責任。

昨晚間大直公寓傾斜倒塌，家就鄰近事發地的「破億電商CEO」森田，今（8）日出席公益活動，為浪浪發聲，他表示家就住事發地附近，過一個馬路就到了，他看到完整坍塌影片也嚇了一大跳。曾經當過社區主委的他，很在意公共安全，「希望這些人都被好好安置。」但他也透露社區群組居然在討論，當地房價恐會掉，他非常不解也不認同，「安全還是最重要的。」

今推廣浪浪計畫，郭雪芙分享家裡第三隻貓就是撿到的浪貓，當初那隻貓還是在建國高架救下來，為了救貓她直接還直接把車停在高架橋邊，導致後面車輛堵塞，「沒想那麼多，就想先救她。」