超思進口雞蛋爭議不斷，農業部長陳吉仲對台北市議員徐巧芯與前立委邱毅提到。國民黨總統參選人侯友宜聲援，「也請農業部對我提告！」行政院副院長鄭文燦今抨擊是選舉動作，不是先講先贏，好像先抹黑就贏，如果告陳吉仲瀆職、圖利、貪汙不成立以後，「侯友宜必須為他這句話負起連帶責任」，因為侯友宜認為這些人是對的。

鄭文燦今天接受Yahoo TV《齊有此理》節目專訪。對於進口蛋爭議，鄭文燦強調，有哪個環節不合法、不合理，唯一資本額比較小，去年成立的公司，今年辦歇業後來重新開始，可以去看整個過程，攤在陽光下，看看哪裡有不合法。他抨擊在野黨，為了批評而批評，製造官商勾結、圖利的印象，不管真相如何。

對於徐巧芯提告陳吉仲。鄭文燦強調，不是先講先贏，好像先抹黑就贏，社會還是有真相的，例如出口價格、到岸價格不一樣，中間不用運輸嗎？「45天船期、低溫運送加保險，都不用錢？船公司幫你做白工繞地球半圈？」他痛批，這種批評根本不了解貿易，對食安不了解、貿易不了解，對台灣蛋的生產也不了解。

另外，侯友宜也嗆陳吉仲「請對我提告」，鄭文燦指出，如果這些告陳吉仲瀆職、圖利、貪汙等等不成立以後，「侯友宜必須為他這句話負起連帶責任」，因為侯友宜認為這些人是對的。鄭直言，這是選舉動作，在總統立委選舉前，這些都是為了選舉想製造的話題，凡事要有證據，沒證據用猜測的，猜測陳吉仲跟超思家族認識，不能用猜測代表事實。

鄭文燦感嘆，選舉演變成藍綠歸隊，批評都不需要證據，那是民主的悲哀，即便有立場，批評還是要有事實，不能用猜想、推測，取代事實，農委會筆資料攤在陽光下，每家公司進口的價格、關稅、營業稅，管銷成本報表很清楚、合約書很清楚，還有9家蛋商聯合聲明、超思公司報價單等，所有文件都在，農業部補貼一覽表，按照事前規範說明，這些都是事後無法造假文件。

鄭文燦指出，在野黨想要打成買疫苗有人上下其手、買快篩有人圖利，買雞蛋也是，想造成這種效果，事實上，不管疫苗、快篩、雞蛋都可以攤在陽光下。鄭說，講到目前還沒有發現哪一件事情是違法的，都是猜測。

鄭文燦炮轟，徐巧芯說謀財害命，誰謀財誰害命？架子上都安全的，都可以買，海關進行檢疫查驗，不合格都要銷毀，架子上當然是安全的，架子上還有另外的抽檢機制。

鄭文燦認為，現在是一種傳播模式，先講一個訊息不論對或錯，直接在社群媒體二度傳播，網友三度、四度像病毒一樣傳播，錯誤訊息一路下去，所以要澄清再澄清，因為攻擊方不是我們，民主社會遇到假訊息的挑戰，因為社群媒體匿名、大量、快速、多層次的特性，但源頭還是政黨之間選舉攻防，未來要面對這問題，若大家以後都是先抹黑再說，民主的品質就下降。