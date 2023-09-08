暑假結束，屏東海生館體恤觀光產業的辛勞，特別針對餐飲、旅行社、旅宿業、百貨業、交通航運等相關行業從業人員，推出夜宿優惠。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

暑假結束，屏東海生館體恤觀光產業的辛勞，特別針對餐飲、旅行社、旅宿業、百貨業、交通航運等相關行業從業人員，推出夜宿優惠，只要於9月11至25日期間在官網訂購9月11日至12月31日的2人成行夜宿行程，即可獲得海洋卡、享有1年免費入館的VIP尊榮禮遇。

屏東海生館指出，隨著暑假結束，觀光餐旅業等相關行業終於稍稍喘口氣，為體恤從業人員的辛勞，特別推出「觀光餐旅業夜宿優惠」，希望他們在堅守崗位的暑假過後，可以安排一趟慢活療癒之旅，感受海洋世界帶來的舒心開闊，沐浴在南國風和日麗的陽光中。

屏東海生館表示，餐飲、旅行社、旅宿業、百貨業、交通航運等從業人員，只要於9月11日至9月25日期間，憑身份證及有效識別工作身分的證件，例如任職公司行號的有效工作識別證、在職薪資單（袋）、工會投保證明等身分識別，在官網訂購今年9月11日至12月31日的夜宿海生館活動，並備註「觀光餐旅業夜宿優惠」，2人成行（6歲以上）夜宿海生館，即獲贈海洋卡。

海生館說，擁有海洋卡，等於1年內憑卡即可免費無限次暢遊海生館，觀光餐旅業從業人員彷彿成為海生館VIP Pass，想療癒身心時隨時可出發，到屏東海生館放鬆心情、感受海洋滋養身心靈的魔力。

夜宿海生館擁有一生必住一次的美譽，更是諸多民眾心中的夢想清單之一，每當下午4時許，便可看到許多旅客拉著行李箱、帶著可愛的海洋生物識別牌走入屏東海生館，隨後由親切又熱情的導覽人員帶領著、穿梭在大洋池的遼闊中，準備開始晚間的海洋奇幻之旅。