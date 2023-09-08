旗津海水浴場油汙沙粒已清理完成。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄旗津海水浴場於上個月26日時出現油汙，前來戲水遊客手腳、臉面全沾黏油汙沙子，港務公司發現汙染源是沙灘上的「油球」，汙染範圍約100米，派員到場撿拾，過程又遇到颱風來襲，港務公司表示，昨日已完成包油沙粒清除工作，並將執行成果回覆高雄市政府，今日再次到場巡視，並無發現油汙狀況。

旗津海水浴場8月26日下午出現不明油汙，遊客手腳、臉面沾黏附油汙沙子，現場罵聲連連，高雄港務分公司與海保署、高雄府海洋局、海巡署第五岸巡隊及海歷公司共同現勘，發現汙染源是沙灘上的「油球」，汙染範圍約100米。歷經多日派員到場撿拾清除，港務公司說，已於7日完成高雄港旗津海水浴場包油沙粒清除工作，並將執行成果回覆高雄市政府。今日港務公司仍持續派員至現場反覆巡視，並未發現油汙狀況。

天使輪船體殘油抽除部分，今日上午海事工程公司調派大洋7號平台船與海歷3號工作船協同專業潛水團隊出海作業，並針對右舷第4艙進行抽汲油閥鑽孔及安裝工作，預計今晚完成抽汲油閥鑽孔及安裝後，可接續抽除重油任務。

另外，經大洋7號回報沉船處周遭海面有微量油花，即派遣明亮2號、明亮5號、穩通1號及新金豐6號前往清除油汙及周邊戒護，同時增派5名潛水人員下水執行船體堵漏工作。