疫後復甦力道強勁，桃園國際機場公司統計，暑假進出的旅客人數超過671萬人次，較預期高出21萬人次，其中北美與中東地區旅客超越疫情前同期水平，全年運量上看3000萬人次。

桃機公司表示，2023年暑假客運量為671.4萬人次，超過原本預期650萬人次，其中8月份每日平均10.9萬人，達疫情前同期13.9萬人的78.4％。

統計今年1至8月桃機客運量，出境892萬8316人次、入境883萬7452人次、轉機405萬869人次、過境6萬4280人次，總計2188萬人次，已恢復疫情前同期66.6％，全年可望突破3000萬人次。

航班架次部分，各區域航線陸續復飛，以7至8月暑假期間比較，2023年總航班為3.62萬架次，約為疫情前同期80％；其中東南亞航線為1.14萬架次、北美航線為3477架次，均已超過疫情前同期航班數。

客運量按航線分，除了向來是桃園機場大宗的東北亞之外，以北美、東南亞及中東地區成長較為顯著，如7、8月份北美航班受益於轉機旅客持續增加及市場需求、8月份A380復航後的中東航班，搭乘人數均已超過疫前水平。