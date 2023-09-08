耀登經過長期的研發，毫米波AiM(Antenna in Module)專案已開始出貨，未來，毫米波產品線從接案、開發、出貨，將進入比較順暢的循環週期，預期未來各方的訂單可望隨之而來，毫米波AiM產品明年的營收至少有倍增潛力。

在毫米波衛星產品方面，耀登今年專注與衛星商進行基頻板進行整合測試，並計劃於年底前至實際場域進行驗證。日前數位發展部為強化通訊網路韌性，宣布推動2年期「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」，該計劃預計於明年底前在我國七百餘個重要基礎設施場域與國外的三個點，同時數發部也於日前表示，衛星商有望於年底將訊號在台灣落地，耀登有望受惠此衛星場域建置計畫。

耀登預計也今年完成衛星商認證，成為approve的供應商；下一個階段就是與各地區的方案商、整合商討論相關合作事宜。

越南廠部份，耀登目前已新增2至3條產線，投入的產能已新增了原本產能的兩成，目前廠區仍有空間可以擴張，若未來客戶需求增加，公司亦可快速架設新產線，新增產能以因應客戶所需。

整體而言，耀登在新產品、新產能的挹注之下，第三季營運將可望優於前兩季，亦有助帶動全年營收成長態勢。