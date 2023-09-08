吃不消了！國際原油飆不停，中油預計下周一再度調漲國內汽油價每公升0.4元，95無鉛牌價將一舉衝破33元，創下汽油一年半來新高點。不過柴油受到亞臨最低價門檻限制，反而可調低0.2元。

這會是國內近期油價連2漲，也是兩個月來第9次漲價，中間僅一次微降0.1元，等於幾乎都在調漲。

國際油價走高，主要是沙、俄兩國延長額外減產期關係，致使布蘭特原油每桶逼近90美元。依據浮動油價機制，中油得調漲油價，在啟動平穩機制與亞臨最低價兩原則拉低後，汽油預估每公升仍要調高0.4元，可柴油降0.2元。

調整後，95無鉛零售價上看33.1元、92無鉛31.6元，超級柴油零售價下修到29.1元。而95無鉛上一次見到33.1元，已是去年3月20日的事，等於下周汽油牌價，要創近1年半新高。

回顧今年元月1日，95無鉛汽油為30.6元，下周來到33.1元，每公升等於漲了2.5元，加滿50公升油廂一次多付125元。