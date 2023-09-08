酒店提供多樣抓周道具、管家儀式引導、場地布置等貼心服務、場地溫馨舒適。（神旺商務酒店提供）

抓周派對活動每人1380元起，可享精緻歐式雙主菜套餐，套餐共7道佳餚。（神旺商務酒店提供）

預訂「寶貝要幹嘛」周歲專屬派對專案再依人數贈送麻油麵線及紅蛋，提前1月預訂享8折優惠。（神旺商務酒店提供）

「抓周」是華人文化中承襲已久的禮俗，因應現今小家庭、少子化趨勢，「神旺商務酒店」推出「寶貝要幹嘛」周歲專屬派對，為抓周寶寶們設計獨一無二的「抓周宴」專案。即日起不限平假日，6人以上即可成行，每人1380元起，再依人數贈送特製紅蛋及麻油麵線；提前1個月預訂，再享8折早鳥優惠。

「寶貝要幹嘛」周歲專屬派對活動，專案內容提供多項貼心服務，包括溫馨舒適的場地，讓寶貝們在安全無虞的環境下自在爬行；飯店供應逾15種精緻抓周道具、虎帽虎鞋、聰明門、管家貼心儀式引導、抓周證書等，要讓寶貝與親友們在體驗傳統文化的趣味裡，建立成長的珍貴回憶。

除了貼心十足的服務外，此次周歲派對活動的餐點，主廚更特別設計歐式雙主菜套餐，共有7道精緻佳餚可享用，雙主菜包含「法式雞腿排佐紅酒醬」和「乾煎鮭魚佐時蔬」，其中「法式雞腿排佐紅酒醬」選用台灣在地雞腿肉，以蒔蘿、迷迭香、白酒醃製1天後乾煎至金黃酥脆，加上自製的紅酒醬，以舌尖品味法式風味。

另一到主菜「乾煎鮭魚佐時蔬」，特選北大西洋鮭魚，以蒔蘿、茵蔯蒿醃製，並以法式手法烹調，無過多調味，甫入口即能品嘗到鮭魚豐富的油脂，配上主廚特製季節時蔬，挾帶豐富清甜海味，清爽不膩口。套餐另含蜜桃鴨胸、歐風核桃餐包、和風煙燻火腿蜜瓜沙拉、法式蘑菇濃湯、水果甜點盤、餐廳特選飲品。「寶貝要幹嘛」周歲專屬派對活動即日起預訂每人1380元起，再依人數贈送特製紅蛋及麻油麵線；提前1個月預訂，再享8折早鳥優惠。