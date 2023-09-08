五互集團與旗下子公司「龍海生活事業」不法吸金220億倒閉，五互龍海互助會今日到五互集團旗下「鴻德生命事業」大樓抗議，要求公道。（崔正綱攝）

五互集團、子公司多為總裁陳秋白的兒子、親屬擔任高層，讓自救會認為是有預謀掏空。（崔正綱攝）

「龍海生活事業」推出的契約商品，吸引許多菜籃族、銀髮族爭相購買，反而賠光所有積蓄。（崔正綱攝）

「龍海生活事業」名下遭扣押土地，卻被「鴻德生命事業」私自蓋停車場營利。（讀者提供／崔正綱高雄傳真）

「查金流、要真相！」，五互集團旗下子公司「龍海生活事業」推出違法契約商品，涉嫌不法吸金220億後倒閉，約2萬人受騙。五互龍海後害者自救會質疑，後續龍海將檢方扣押名下土地拿來當養生村動土當噱頭，吸引更多人受騙、蓋停車場謀利，今日自救會約30名成員來到五互集團旗下少數還有營業的公司「鴻德生命事業」大樓抗議，呼籲鴻德負責人、集團總裁陳秋白二兒子出面說明，為何土地還能利用？鴻德生命則未有代表出面回應。

陳秋白1997年自保險及殯葬業起家，2010年創立五互集團，事業版圖至今拓展生活科技、生命關懷、物業安全、建設修繕、安養照護、休閒旅遊、消費平台、餐旅等9大事業體系。

陳秋白事業愈做愈大，2006年成立龍海生活事業，販售違法契約商品，並稱購買後類似儲值概念，成為龍海會員到五互旗下公司消費能打折，也未要求時限內花完，餘額還可享利率優惠增值，成為菜籃族、高齡者投資首選。

後來五互集團陳秋白、龍海生活事業2019年捲入違法吸金案，但陳秋白在判刑期間，依舊向集團業務、會員表示自己被抹黑，是正派經營，直到今年4月判刑，陳秋白仍自認被冤枉，提出上訴。

而龍海生活依舊販售契約商品，直到今年7月3日檢調執行搜索停售，7月24日龍海宣布倒閉，讓許多投入數百、上千萬被害人血本無歸，求償無門，統計共有2萬人受騙，不法吸金220億。

自救會成員發現，五互集團、陳秋白捲入吸金案後，名下以及公司76筆土地都被扣押，但2021年龍海位於大樹區土地動土，稱要蓋長照養生村，藉此當噱頭，除了宣示集團未受到吸金案影響外，還揚言將事業版圖拓展長照，讓更多業務、成員深信不疑，投入更多積蓄購買契約；另外鴻德生命事業私自將龍海位於鳥松區土地上蓋停車場，藉此收取停車月費謀利。

自救會成員今日上午前往鴻德生命事業大樓，抗議集團為何能假動土、真詐財，私自用檢調扣押的地賺錢？以及今年6月龍海營收達6.4億，檢調7月搜索卻只有2400多萬現金，呼喊口號「查金流、要真相！」，要求陳秋白二兒子說清楚、講明白，並給被害人交待。

自救會代表陳嘉笙指出，五互集團旗下子公司都是陳秋白兒子、親屬運作，資金上有關聯性，龍海營業額都有5億近6億左右，但6月有6.4億，檢調7月3日搜索時只有2400多萬，並且五互、龍海以及陳秋白名下76筆土地中，大部分土地都貸款了二、三胎。

陳嘉笙表示，月前聯邦銀行詐騙案中，詐騙集團創辦許多公司，用公司帳戶洗錢，再用虛擬幣洗出，讓人聯想五互集團就是用此方式，「可想而知倒閉前就有預謀性掏空」

陳嘉笙說，龍海公司的地，卻是鴻德拿來營利，營利收入到哪裡？是很大問題；龍海公司慫恿被害人用房子向銀行借款、解約保險等方式，投入高額購買契約後，事發後許多銀髮族積蓄全無，加上年事已高難找工作生活，有被害人因此輕生。

自救會成員中，白小姐痛斥公司「騙很大」，她說，看陳秋白幫助弱勢團體、送偏鄉學童營養午餐，以為是有善心的好人，現在發生事情，一下宣布倒閉，一輩子存的錢都付諸流水，陳秋白良心怎麼會安？2019年7月檢調單位有查，2020年12月說沒事，所以誤信為真繼續繳錢，「把我們的錢拿去哪裡，政府要把金流查清楚！」

另一名女成員表示，陳秋白口口聲聲說是自己經營可以放心，她人也還在沒有被關，今年6月6日還到總公司安撫業務人員，還鼓勵業務多邀人，現金被凍結僅剩2000多萬，每個月都賺幾億，錢都在哪裡？

女成員指出，陳秋白說子公司營利好，才放心把錢投入契約，要領錢時才說公司帳戶被凍結無法領，質疑國稅局為何還開發票收稅，拜託政府幫忙查金流，大家年齡都大了，不要一拖再拖。

自救會針對上述疑點抗議大概約半小時，期間鴻德生命均未有代表出面回應。