「2023中國國際數字(數位)經濟博覽會」於9月6日在河北省石家莊（正定）國際會展中心隆重開幕。本屆博覽會自9月6日至9月8日舉行，以「工業互聯網賦能千行百業，數字經濟引領高品質發展」為主題，旨在展示全球數位經濟發展的新趨勢、新技術和新產品，推動數位經濟的創新和發展，期望加快發展數位經濟，促進數位經濟和實體經濟深度融合，打造具有國際競爭力的數位產業集群。

本次博覽會吸引了來自全球各地的數百家企業參展，其中包括網際網路巨頭、人工智慧企業、物聯網公司等。各個企業皆在博覽會上展示了各自的最新技術和產品，如智慧家居、智慧醫療、智慧製造等。展會期間設置了多樣且豐富的數位科技體驗專區，讓與會者有機會能親身體驗最新的科技。

特斯拉參展。（圖／主辦方提供）

本次博覽會還設置了多個專業分論壇，邀請業內專家和學者就相關話題進行深入探討，議題涵蓋了數位經濟的各個領域，包含數位轉型、數位創新發展、數據安全治理等，為與會者提供了一個學習和交流的機會，並促進全球數位經濟專家之間的知識分享和合作。

數位經濟是當前全球經濟發展的重要趨勢之一。隨著科技的不斷進步和人們對數位化生活的需求增加，數位經濟已經成為推動經濟增長和社會進步的重要力量。在這個背景下，本次博覽會的舉辦具有重要意義，為各國企業、專家提供了一個交流合作的平台，有助於促進數位經濟發展和應用。