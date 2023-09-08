林哲熙今出席公益活動。（羅永銘攝）

夏和熙（左起）、郭雪芙、林哲熙一起出席公益活動。（羅永銘攝）

夏和熙今（8）日出席公益活動，推廣「浪愛終結孤單」，為浪浪發聲。近日禾浩辰和吳品潔被爆熱戀中，2人也坦承戀情，還一起甜蜜過生日。身為吳品潔好友的夏和熙表示看到新聞的時候滿震驚，還說吳品潔前男友毛弟也不知道這件事情，都是從新聞上得知，「因為浩辰喜愛潛水、戶外活動，但品潔很居家，連我們出去玩，她只能去一個景點就要回去休息。」認為2人應該不會搭在一起。

不過他也透露，有陣子看到吳品潔PO出去潛水的照片，就覺得有「貓膩」，不確定是什麼動力讓她開始「走出戶外」，沒想到是戀愛了，「但看到他們這樣滿好的，很替他們開心。」曾和禾浩辰合作的郭雪芙也說：「很替他們開心，給他們一點空間，不要逼死他們。」

夏和熙和胡宇威也是好友，對於胡宇威和陳庭妮登記結婚的消息，他說胡有跟他透露7月要放假，「恭喜他們完成了這件事，這件事情（登記結婚）沒有做，他們就沒有下一步。」夏和熙說工作時胡也有跟他討論婚禮細節，已經有在加快腳步，「他們都想要戶外婚禮，但又說不要有蚊子跟蟲，那他們可能要提供防蚊液了。」胡宇威曾說過人生大事必須照步驟來，先登記再辦婚禮，夏和熙笑說，「他看起來那麼洋派，怎麼會是這麼保守的男孩。」

而林哲熹和經紀人女友交往多年，他說2人有結婚計畫，「我們就是想要人生的每一項都好好體驗、結婚有小孩就是在計畫內。我們都是很Free的人，沒有一定要怎麼樣，如果想到一個好玩的，就把大家聚在一起，這件事情就在看囉， 也可以先有小孩。」