新華社報導，中國國務院總理李強當地時間8日上午在雅加達與印尼總統佐科會談。除轉達中國國家主席習近平的問候，李強表示要進一步加強兩國共建命運共同體發展的三點戰略對接：一是不斷深化戰略互信，築牢共建命運共同體的政治根基；二是持續擴大務實合作，拉緊共建命運共同體的利益紐帶；三是密切多邊領域協作，豐富共建中印尼命運共同體的時代內涵。

李強表示，在兩國元首戰略引領下，中印尼關係保持強勁發展勢頭。一個多月前，習近平與佐科在成都會晤，就建設中印尼命運共同體「實景圖」達成新的重要共識。中方願與印尼一道，落實兩國元首重要共識，進一步加強發展戰略對接，促進兩國共同發展，為地區穩定繁榮注入持久動力。

一是不斷深化戰略互信，築牢共建命運共同體的政治根基。把握自身根本和長遠利益，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上加大相互支持，共同應對好各類風險挑戰，不斷拓展各層級交往，發揮好兩國高級別對話合作等機制作用，在各自國家現代化建設進程中互鑒互促、攜手前行。

二是持續擴大務實合作，拉緊共建命運共同體的利益紐帶。中方願同印尼全力做好雅萬高鐵正式運營各項準備工作，將「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」打造成共建「一帶一路」合作新旗艦項目。願與印尼高品質實施《區域全面經濟夥伴協定》，擴大印尼大宗商品和優質農漁產品進口，鼓勵中國企業赴印尼投資興業。中方支援印尼新首都建設，願與印尼加快培育數位經濟、綠色發展等合作「新引擎」，進一步加強農業、醫藥衛生、青年、教育、文化、旅遊等領域交流與合作。

三是密切多邊領域協作，豐富共建中印尼命運共同體的時代內涵。繼續弘揚萬隆精神，堅持真正的多邊主義，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。中方願同印尼在雙邊、區域和多邊層面積極踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。

佐科請李強轉達對習近平的問候，表示印尼和中國全面戰略夥伴關係近年來取得豐碩成果。印尼感謝中方堅定支持印尼發揮東協輪值主席國作用，支持維護東協中心地位。印尼堅持一個中國原則，願同中方加強貿易投資、農漁業、基礎設施、數位經濟、新能源、旅遊、醫療衛生等領域合作，推進「兩國雙園」等戰略合作項目，推動兩國關係再上新台階。印尼將繼續弘揚萬隆精神，願與中方共同推進區域合作，攜手維護地區和平、穩定與繁榮。

訪問期間，雙方簽署工業、農業、漁業、電子商務、科技創新等多個雙邊合作文件。

會談前，佐科在總統府廣場為李強舉行隆重歡迎儀式。中國國務院祕書長吳政隆等參加上述活動。