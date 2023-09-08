交通安全人人有責，交通部112年交通安全月正式啟動！為了提升國人交通安全觀念，交通部將每年9月訂為交通安全月，以影片、活動等多元形式傳達交通安全重要性，呼籲社會大眾多加重視「交通安全的守法觀念與停讓文化」，永慶房屋今年第二年熱情響應「交通安全月」宣導，作為交通安全大使的企業代表，提倡交通安全的重要性。

今年交通安全月宣導的重點為「人本交通．停讓文化」，口號「車輛慢看停，行人停看聽」！

結合眾人力量，深化駕駛「停讓」的觀念，行經路口要「慢看停」，接近路口減慢車速、注意周遭人車、並禮讓行人通過。而針對行人則加強宣導「停看聽、不滑手機、不任意穿越車道」，走路專心不低頭滑手機，注意左右是否有來車，過馬路時注意聽車輛聲音來向。希望透過交通安全月的宣導，駕駛、行人雙方相互尊重，營造更安全的交通環境！

交通安全你我有責！永慶房屋發揮企業的影響力，一起提升大眾交通安全意識。 (圖/永慶房屋提供)

永慶房屋在雙北地區擁有超過270家直營店，今年第二年熱情響應交通部的交通安全月活動。永慶房屋經紀人因服務客戶、協助鄰里學校辦活動，經常需要在外移動，因此交通安全一直是永慶十分重視的議題，除了向員工宣導交通安全的重要性之外，永慶房屋身為社區好鄰居，長期投注資源、人力服務在地，不僅協辦社區鄰里大小活動，更常在社區辦活動時，幫忙維護交通秩序，也曾協辦鄰里的交通安全講習。此外，永慶房屋的經紀人與服務專員熱心擔任國小的交通導護志工，保護學童平安上下學，為交通安全盡一份心力。

永慶房屋熱情響應112年「交通安全月」宣導，提倡交通安全的重要性。 (圖/永慶房屋提供)

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，希望透過響應「交通安全月」這重要的活動，再次提醒員工無論是外出拜訪客戶、社區鄰里，以及平常的上下班通勤，都謹記「車輛慢看停，行人停看聽」，將交通安全的觀念深植每一位同仁心中。永慶房屋身為社區好鄰居，若附近學校有導護志工的需求、里長有活動人力的需求，永慶人會義不容辭展現服務的熱忱！