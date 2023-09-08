海基會董事長李大維今天偕秘書長邱垂正會同陸委會法政處處長周鳴瑞、移民署副署長陳建成等，在立法委員蘇治芬安排下，前往雲林虎尾探視陸配付女士，致贈慰問金並將「定居證」交付給她。李大維表示，海基會接獲蘇治芬委員辦公室轉介付女士陳情案後，立刻聯繫陸委會、移民署等單位快速展開跨部會合作，及跨海協調陸方公證處，在最快時間內完成各項申請程序，讓付女士獲准在台定居。李大維強調，感謝蘇治芬的轉介，讓海基會能夠及時伸出援手協助付女士，希望讓所有在台陸配姐妹了解，海基會是大家最堅實的依靠。

邱垂正表示，海基會於7月上旬接獲蘇治芬委員辦公室轉介陸配付女士陳情案，陳情人付女士於2011年從四川嫁來雲林縣虎尾鎮，與夫婿陳先生婚後育有兩子，目前持長期居留證。8年前第一次中風，1年多前二度中風，造成行動不便，無法言語，家中經濟全仰賴夫婿陳先生務農維生。邱垂正立即指示同仁與陳先生聯繫，並會同陸委會及移民署人員前往家中訪視，表達海基會及政府的關懷並詢問協處的需求，陳先生表示，除需撫養年幼子女，也面臨長照費用負擔，讓家中經濟更為窘迫，希望能讓其妻盡早在台獲得定居許可，以利接受政府長照補助等社會福利。

邱垂正表示，經了解個案情況，付女士早已符合申請定居資格，卻因行動不便、不諳申請流程等因素未能返回大陸辦理相關文件。海基會立即聯繫付女士在陸家屬，並協調陸方公證處同意接受可委由家屬代辦方式，協助辦理相關文件並完成文書驗證。後續在我方陸委會及內政部移民署等政府機關通力合作，在八月底內政部所召開的定居審查會議順利通過審查，取得定居台灣的許可，以利後續申請長照補助。

付女士的定居申請案經海基會與政府各單位通力協處完成後，李大維即指示聯繫蘇治芬委員辦公室，回覆協處的結果，並約定在移民署完成定居證製作後，一同前往付女士家中訪視。今天上午李大維偕邱垂正會同周鳴瑞、陳建成等，在蘇治芬安排下，前往雲林虎尾探視陸配付女士，並親自交付定居證。

李大維向陳先生及付女士表達關懷與慰問，同時致贈慰問金，並表示後續有任何需要協助的地方，海基會都會全力以赴。他也感謝蘇治芬的陳情案轉介，讓海基會能夠及時伸出援手協助付女士，由於付女士的健康狀況特殊，為讓申請案能儘早通過，海基會聯繫陸委會、內政部移民署等單位快速展開跨部會合作，及跨海協調陸方公證處，就是希望在最快時間內完成各項申請程序，讓付女士獲准在台定居，同時展開後續長期照護的申請。李大維強調，「我們希望讓所有在台陸配姐妹了解，海基會是大家最堅實的依靠」。