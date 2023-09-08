某大型醫院Y姓住院醫師2日在寢室內輕生，令親友悲痛萬分。《中國時報》接獲爆料，該醫師生前曾遭受不合理對待，除被醫院強留在院內工作，無法回老家服務，還超時工作無法補休，遇到上級言語羞辱後，醫院也消極應對，只叫她配合適應，用選科、延長評核機制綁架對方，呼籲院方勿再忽略惡劣的工作環境。針對友人的控訴，院方今也回應，已由專責單位處理調查釐清中。

住院醫師友人指出，根據他生前留下的聊天紀錄，以及他本人回覆給院方的意見，對方生前曾收到不合理的對待。該名醫師來自高雄岡山，一直都希望回鄉服務，陪伴家人，但是一些成績較好的應屆畢業生會被強迫留在醫院服務至少14年。

友人也控訴，院方護理師對於年輕醫師的態度極度不尊重。年輕醫師往往須輪訓各單位，需再短時間內迅速熟悉各科別處置和習慣，常遭護理師言語上的嘲諷，且護理師可對住院醫師進行評量，但住院醫師對於部分護理師分工不落實、言語暴力，卻缺乏管道回饋，內心備感壓力。

根據評鑑規定，住院醫師值班後隔日應要有補休，但該醫院的住院醫師卻時常沒有辦法補休，得面臨連續30小時以上的工作時間。即便補休，也常接到護理師「誤打」的電話，休息品質低落，且醫院值班時的值班室為8人共用的上下鋪，沒有電腦提供住院醫師使用，相較之下，其他醫學中心早已有了個人值班室。

此外，友人也提到，主治醫師有許多不合理的要求，平日表定5點半下班時間，但該名住院醫師卻到晚上9點後還被主治醫師要求回醫院查房，甚至遭受長時間言語羞辱，即便是少數主治醫師的個人行為，醫院卻消極應對，只會叫住院醫師配合適應，甚至用選科以及延長評核機制綁架住院醫師。

院方則回應，對Y姓住院醫師過逝，本院深感哀痛與不捨，已指派專人全力協助家屬處理後續喪葬撫卹事宜。針對相關問題，已由專責單位處理調查釐清中。本案經士林地檢署襄驗調查後無外力介入，家屬對死因無意見，另針對同寢室友安排專人輔導。

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