2024總統大選，在野整合呼聲不斷，行政院副院長鄭文燦今天指出，目前藍白都在打鴻海創辦人郭台銘，而藍白之間也有很多批評，但他自己的責任就是把執政工作做好。

鄭文燦今天下午接受Yahoo TV「齊有此理」節目專訪，隨著在野多組人馬投入參選，民進黨總統參選人賴清德被形容是「躺著選」，鄭文燦強調，賴清德的行程是4組候選人最多的，有時候一天跑行程，團隊也沒有一點鬆懈大意，一樣是步步為營。

鄭文燦指出，總統大選到明年1月13日還有一段時間，各個主要政黨都已經就定位，他來看是看誰有執政能力、誰沒有執政能力，誰做好準備誰沒做好準備，誰的路線符合台灣的國家利益，誰不符合台灣國家利益，誰能保護民生經濟，誰不能保護民生經濟。

鄭文燦說，他的責任在政府部門，蔡總統執政階段性的結果做整理、調整，因為新的發展，需要在明年預算政策上要有更好的回應，像是學貸減免、房租補貼、1200通勤月票、明年學費補貼等政策，至於政治上，每個總統候選人最重要當然是要有所準備，看有料沒料。

對於哪一個參選人需要再努力加強？鄭文燦指出，這三位候選人都有不同的經驗，民眾黨總統參選人柯文哲和國民黨總統參選人侯友宜有市長的經驗，郭台銘有企業經驗，各有特色；至於他們合得起來嗎？鄭則回，「目前藍白都在打郭」，但是藍白之間互相也有很多批評。

鄭文燦強調，因為民主台灣就是這麼多元，但他自己的責任就是把執政工作最好，加不加分就是這個考驗。

另外，針對「賴蕭配」是否有譜？鄭文燦表示，他自己沒訊息，民進黨支持者最好的期待是正副總統搭配要贏，駐美代表蕭美琴讓台美關係拉近，還有那一份信賴與溝通，蕭美琴是關鍵的靈魂人物，當然會加分，「可以期待，也不用懷疑」，但蕭美琴目前在美國，賴清德會有智慧決定這個事情。