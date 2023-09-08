副總統賴清德今出席「2050台灣願景，投資健康未來」銀天下圓桌論壇時表示，為了因應人口老化問題，要共同打造更健康、更智慧、更幸福的臺灣。未來政府會持續推動長照3.0，對長輩的照顧從居家、社區、機構、醫療、社福等五面向，形成一個完整體系，成為更幸福的臺灣。

賴清德致詞時指出，臺灣人口老化的速度相當快，預估在2025年就會進入超高齡社會。為了因應人口老化問題，他提出3項目標。第一，打造更健康的臺灣。目前國人的平均壽命約81歲，但不健康餘命高達8年，希望集各界之力推動健康政策，讓國人能夠活得更久、更健康。

他說，第二是打造更智慧的臺灣。臺灣除了在醫療服務上獲得國際肯定，ICT、半導體產業更占有一席之地，有助於未來推動精準醫療及智慧科技醫療產業的發展，同時提升老人醫療照顧服務品質。

賴清德表示，第三是打造更幸福的臺灣。蔡總統上任後，政府推動0到6歲國家一起養、長照2.0等社會福利政策，目前長照據點已經到1萬2千多處，一年預算已達650億元，照顧服務員約有9萬多人。未來會持續推動長照3.0，包括擴建社區長照據點、加強機構式長照服務等，希望未來面對超高齡社會，對長輩的照顧從居家、社區、機構、醫療、社福等五面向，形成一個完整體系，才能成為更幸福的臺灣。

賴清德強調，臺灣這幾十年來努力，贏得國際社會的肯定，民主自由的憲政體制被譽為民主奇蹟，經濟發展也被譽為經濟奇蹟。臺灣是一塊福地，也是一個幸福國度，相信努力一定會贏得更多國際社會的肯定。