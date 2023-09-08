南投泰籍移工力瓦涉嫌於去年父親節當天到南投張姓仲介住處行凶，致使張窒息死亡，其身上金飾遭洗劫，一審判力瓦無期徒刑、褫奪公權終身，力瓦於二審辯稱遭張男「性騷擾」才心生怨恨殺人，法官認為主因強盜意圖而殺人，維持原判駁上訴，可上訴。

泰籍移工力瓦於去年父親節當天晚間到南投張姓移工住處，藉討論債務處理事宜，竟心生貪念，見張身上穿金戴銀，便戴上手套，持球棒爆攻擊張，再捆綁張男導致其窒息死亡，並強盜死者屋內現金6萬元及張身上金飾便離去。

檢方調查，力瓦犯案後立即到銀樓變賣死者的金項鍊1條，金戒指等，銀樓給他現金5萬元，力瓦以地下匯兌將2萬餘元匯回泰國，還2萬元給2名泰籍友人，深夜再將強盜所得現金3萬元及換得之新金項鍊1條交給不知情潘姓女友保管，其餘由力瓦自行保管，並將餘款花完。

檢方調查，張姓死者胞姊隔天幫張男送早餐，發現弟弟死亡趕緊報警，力瓦強盜殺人後隔天仍若無其事上班。警方於同年8月11日在力瓦工作地點將他逮捕，起出張姓死者的金項鍊1條、金手鍊1條、銀色戒指1個、金耳墜2只，及力瓦犯案時所穿的衣褲、拖鞋等物。

力瓦因強盜殺人罪，一審判無期徒刑、褫奪公權終身，上訴二審時，力瓦矢口否認有強盜殺人犯行，辯稱因遭張姓死者多次性騷擾，一時氣憤毆打死者。但合議庭審酌，若真有性騷擾一事，力瓦女友及朋友都不知情，且多次向張男租用房間，性騷地點竟在多人出入的客廳，有違常理。

法官認為，力瓦以電線捆住死者頸部，並將死者固定在椅腳，主觀上應是死者想掙扎，甚至想起身反擊的可能，基於制服死者的想法，以順利取走張身上之金飾等物，非直接把人勒斃，因此構成強盜罪且強盜過程中導致他人死亡，因此維持原判，駁回上訴，全案仍可上訴。