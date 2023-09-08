【全程字幕】大直民宅倒塌將假扣押基泰、福益 蔣萬安罕見怒了：沒負責休想在北市動工 @ChinaTimes

大直基泰建設建案7日晚間發生工安事件，不僅工地已經塌陷，就連隔壁棟40年民宅也直接陷落。台北市長蔣萬安於8日下午4時許再度前往現場勘查，而在會後接受訪問時，蔣萬安也對基泰建設與福益營造撂下狠話，表示「該負的責任給我全部負起，沒有負責任之前，休想在台北市再動任何一個建案！」

蔣萬安表示，台北市政府的立場非常堅定也清楚，就是「嚴查重罰」，現階段基泰建設與福益營造在台北市的所有施工工地，已經要求都發局全面勒令停工，另外也請勞檢處針對基泰建設與福益營造轄下的所有施工工地進行勞檢，目前也已經完成所有的公安檢查。

蔣萬安直言，針對住戶安置後續所衍生的相關費用，強力要求建商一定要負起該負的責任，「建商跟承包廠商給我負起責任來，在沒有完全負責之前，休想在台北市再動工任何一個建案。」蔣萬安直言，法務局也已經著手籌組義務律師團，並且會在稍後為住戶們召開法律諮詢說明會，並同時向建商及營造廠商提出假扣押，並保全相關證據。

至於針對都發局及建管處，日前接獲當地民眾陳情投訴後，是否未妥善處理？蔣萬安則回應，待確定事發原因後，會回頭全面檢視事情的原委，若建管處依照規定執行，但在機制端上發生問題，就會全面檢討SOP，不允許還有類似的情況再發生。

針對局處應該負起的責任，蔣萬安直言，不管是從一開始的申訴到後續處理，或是在當下判定是否有違失或失誤，有任何處理不當，一定依法追究依法辦理，該怎麼處理就會處理，絕不寬貸絕不護短，這是市府非常堅定且清楚的態度。

部分住戶在詢問何時能夠返家居住？蔣萬安則表示，已經開放非傾斜或下陷建築物的住戶，在安全無虞的情況下返家拿東西，但若要返家居住，目前都發局仍持續在現場進行灌漿、灌砂石的緊急處置，待後續專業技師認定安全無虞可居住後，才會讓住戶們返家居住。