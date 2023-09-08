推廣台中通APP，台中市府將於9月16日舉辦「台中通APP─親子同歡尋寶趣」活動。(台中市府提供)

迎接智慧科技時代，台中市政府數位治理局推出「台中通暨購物節APP」，為推廣讓更多民眾使用，將於9月16日舉辦「台中通APP─親子同歡尋寶趣」活動，透過「YOYO家族」帶動唱跳、「石虎家族」見面會等活動，帶領民眾透過擴增實境尋寶。在8日的活動記者會上，副市長王育敏邀市民參加，一起善用台中通。

「台中通APP─親子同歡尋寶趣」活動記者會8日在台中市府舉辦，由明台高中學生熱舞演出揭開序幕，緊接著，YOYO家族香蕉哥哥的歡樂帶動跳帶動氣氛，現場相當熱鬧。

王育敏表示，台中通APP下載人數已突破195萬人次，數位局瞄準親子族群、結合親子活動持續推廣APP；許多民眾在工作之餘必須照顧家中老小，為了方便他們，台中通APP不僅能使用市府提供的線上服務，還可以線上繳水電費、瓦斯費，讓生活更智慧化、便利化，未來市府也將持續優化台中通APP相關內容。

數位局長林谷隆現場示範台中通APP介面與尋寶活動的操作方式，他說，APP內不但建置有繳費專區，民眾可線上繳交學雜費、水電費，另設集結了349家特約商店的「好康優惠」專區。為了推廣，市府16日將在東區湧泉公園規畫4個關卡，開放民眾尋寶兌獎，並邀請到YOYO家族、石虎家族、小青蛙劇團演出。